Memento Mori D20: i dadi fatti con vere ossa umane

Memento Mori, la locuzione latina che ci ricorda che tutti prima o poi dovremo morire, è diventata il nome della nuova linea di dadi D20 realizzati da Artisan Dice, destinati probabilmente a far discutere poiché realizzati con vere ossa umane.

Quando moriremo, i nostri corpi saranno seppelliti, cremati e, occasionalmente, donati alla scienza; e quando la scienza avrà utilizzato per anni le nostre ossa, queste potrebbero essere riutilizzate dall’azienda texana che ne realizzerà dei costosissimi dadi.

Artisan Dice lancia la linea di dadi D20 Memento Mori, realizzata con vere ossa umane

Dopo le linee di dadi create con ossa e corni di animale, Artisan Dice ha infatti aperto i preordini per i D20 della linea Memento Mori: dadi ricavati da ossa umane in procinto di essere scartate dalle Università di Medicina che le hanno utilizzate per anni.

Nel corso degli anni abbiamo creato dadi da innumerevoli materiali, uno di quelli per cui siamo più famosi è la linea di dadi Necromancer, realizzata con varie ossa e corna di animali. Portando le cose al livello successivo, questi macabri D20 sono realizzati con ossa umane provenienti da scheletri dismessi una tempo utilizzati nelle università di medicina. Ogni dado è stato intarsiato con numeri realizzati in argento Sterling. Ogni Memento Mori D20 inoltre riposa saldamente all’interno della propria custodia da gioco Reliquary personalizzata.

Eccoli:

Stando al produttore, utilizzando questo tipo di dadi nelle prove che ruotano attorno alla medicina o agli incantesimi di guarigione avremo un bonus +2 automatico da applicare al risultato. Se siete quindi interessati ad acquistare i dadi in ossa umane della linea Memento Mori, questi saranno resi disponibili a partire dal prossimo 18 dicembre, al non indifferente costo di 293 dollari per un singolo D20 (e relativo contenitore in legno).

Come dichiarato sullo stesso sito ufficiale dove sono stati aperti i preordini, nel caso foste interessati all’acquisto è meglio accertarsi che le leggi vigenti nel proprio paese permettano l’importazione di prodotti realizzati con un materiale così particolare.

