Batman: la città di Burbank celebra l’eroe con una nuova epica statua

È attraverso una collaborazione tra la Warner Bros, la DC e l’ente turistico locale che i cittadini di Burbank, in California, si sono svegliati con una nuova e spettacolare statua che celebra Batman e tutti i supereroi DC in generale.

Alta oltre 2 metri e del peso di 270 kg, la statua è stata realizzata ispirandosi al character design di Jim Lee (Batman: Hush), scolpita in 3D dallo scultore digitale Alejandro Pereira Ezcurra e, infine, realizzata in bronzo dagli artigiani dell’American Fine Arts Foundry and Fabrication di Burbank.

Warner Bros e la città di Burbank hanno inaugurato l’epica statua in bronzo di Batman, che rende omaggio all’eroe e a tutti i personaggi della DC

A bronze Batman statue was unveiled in Burbank, California today and it's glorious pic.twitter.com/z0uRVTo46r — Battman 🦇 (@BatmanFiles) November 21, 2020

Lo stesso Lee ha commentato il reveal della statua e la sua partecipazione al progetto che le ha dato vita: “È stato un vero onore poter contribuire all’eredità di uno dei più grandi supereroi del mondo. lavoro nel mondo dei fumetti ormai da tre decenni, ci sono stati pochissimi personaggi nella mia carriera che hanno resistito così tanto come Batman. I fan di Batman restano tali per la vita. È un personaggio amato in tutto il mondo”.

Ecco il video dell’evento di inaugurazione della statua, al quale hanno partecipato il sindaco della cittadina, Sharon Springer, e il presidente di Visit Burbank, Danny Kahn:

