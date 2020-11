L’Attacco dei Giganti 4: nuovo spot con immagini inedite della nuova stagione

Mancano meno di un mese al debutto de L’Attacco dei Giganti 4, l’attesissima ultima stagione che ci porterà verso il climax dell’anime basato sul manga Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) scritto e disegnato da Hajime Isayama.

L’Attacco dei Giganti 4 si mostra con uno spot promozionale di NHK TV che contiene alcune sequenze inedite della nuova stagione dell’anime

In attesa che nella notte del 7 dicembre prossimo prendano il via i nuovi episodi dell’anime, il network televisivo giapponese NHK ha trasmesso un nuovo spot contenente delle sequenze inedite che potete vedere qui di seguito.

【15 sec. CM】

Attack on Titan The Final Season

Broadcast in 3 weeks! Wait patiently for the final season! ✨⚔️ More: https://t.co/ECNVkPU9om pic.twitter.com/Ogg07v3RB2 — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) November 15, 2020

Data di uscita, trailer, trama e dettagli di Attack on Titan 4

La stagione finale de L’Attacco dei Giganti esordirà su NHK TV il giorno 7 dicembre 2020 tra le ore 00:10 e 00:35. Restiamo ancora in attesa di scoprire quando la nuova e sarà effettivamente disponibile in Italia e se, questa volta, Netflix ce la farà ad anticipare i tempi di arrivo dei nuovi episodi a catalogo rispetto a quanto avvenuto in precedenza.

Il trailer qui sopra anticipa una stagione conclusiva ricca di azione, morte, tradimenti e altri momenti topici facendo seguito a quanto visto nella terza stagione che si è conclusa non solo rivelando cosa c’è dietro al conflitto, ma lasciando gli appassionati in attesa dei protagonisti ormai decisi a portare la guerra nel territorio di Marley con l’unico scopo di vincerla.

L’Attacco dei Giganti 3 ha visto lo svolgersi della battaglia per riconquistare Wall Maria! Grazie alle nuove capacità di Eren, gli esploratori sono sicuri di poter sigillare il muro e riprendere il controllo del Distretto di Shiganshina. Se ci riusciranno, Eren potrà finalmente accedere al seminterrato della sua casa e fare luce sui segreti di questo mondo. Ma il pericolo è comunque in agguato e forse questa potrebbe essere l’ultima battaglia dell’umanità per la sopravvivenza? Dall’altra parte del mare, Eren pensava che avrebbe trovato la libertà. Ma al di là delle onde viene effettivamente rivelato il campo di battaglia tra gli eserciti di Marley ed Eldia. I guerrieri Eldiani radunati nel fronteggiare i loro oppressori devono mettersi alla prova per dimostrarsi degni di ereditare i poteri dei titani primordiali…

Yuichiro Hayashi (Dorohedoro, Garo the Animation, Kakegurui 1 e 2) sarà alla regia de L’Attacco dei Giganti 4 mentre Hiroshi Seko (Ajin, Vinland Saga, Mob Psycho 100) si occuperà della supervisione della sceneggiatura.

A Tomohiro Kishi (Dorohedoro, 91 giorni) è stato affidato il characters design dei personaggi e Hiroyuki Sawano, insieme a Kohta Yamamoto (Blue Exorcist: Kyoto Saga, The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments), torneranno a occuparsi delle musiche.