Lucca Comics and Games Awards: i vincitori degli “Oscar” italiani del fumetto e del gioco

Gli “oscar” italiani del fumetto e del gioco sono stati svelati in esclusiva su Rai 4 durante uno speciale di Wonderland, disponibile da oggi su RaiPlay.

Una serata emozionante e assolutamente unica, un vero evento epocale per il mondo del fumetto e del gioco: sono stati svelati ieri, nel corso di una puntata di Wonderland su Rai4, i Lucca Comics & Games Awards.

Per la prima volta, grazie alla partnership con Rai, anche il grande pubblico televisivo è stato reso partecipe all’assegnazione dei premi italiani dedicati alla miglior selezione di fumetti e giochi pubblicati durante l’anno. È possibile riguardare lo speciale su RaiPlay, nella sezione del sito dedicata a Lucca Comics & Games: un’opportunità per conoscere le eccellenze di due delle anime fondanti del festival, gli autori e le opere raccontati tramite le voci dei protagonisti. (qui il link alla puntata).

Ecco tutti i vincitori dei Lucca Comics and Games Awards, gli “Oscar” italiani dedicati al fumetto e al gioco

I Lucca Comics Awards, suddivisi in nove categorie, nascono dall’evoluzione dei premi Gran Guinigi, i riconoscimenti nati a Lucca per premiare le migliori opere a fumetti pubblicate ogni anno in Italia e i loro autori, indipendentemente da nazionalità, formato editoriale e modalità di distribuzione.

Sono stati svelati ieri, nel corso di una puntata di Wonderland su @RaiQuattro i Lucca Comics & Games Awards. 👉Ecco i vincitori e le vincitrici dell’edizione Changes: https://t.co/oC3m73JyRp 👉Per rivedere lo speciale su Rai4: https://t.co/EcSgwt0jUG#LuccaChanGes pic.twitter.com/irTcJPJGGJ — Lucca Comics & Games (@LuccaCandG) November 1, 2020

In accordo ai valori di comunità e inclusione che Lucca Comics & Games ha fatto propri fin dalla dichiarazione d’intenti dei 10+1 Dreamers, anche queste categorie sono state riformulate in un linguaggio più inclusivo.Ed ecco i vincitori e le vincitrici dell’edizione Changes:

Fumetto dell’anno : Un’estate fa, di Zidrou e Jordi Lafebre, BAO Publishing.

: Un’estate fa, di Zidrou e Jordi Lafebre, BAO Publishing. Autore dell’anno, ex aequo : Eleanor Davis (Il futuro non promette bene, Rizzoli Lizard) e Manuele Fior (Celestia, Oblomov Edizioni).

: Eleanor Davis (Il futuro non promette bene, Rizzoli Lizard) e Manuele Fior (Celestia, Oblomov Edizioni). Maestro del fumetto : AkaB, la cui opera continua a vivere nel progetto Stigma.

: AkaB, la cui opera continua a vivere nel progetto Stigma. Miglior fumetto seriale : Attica, di Giacomo Bevilacqua, Sergio Bonelli Editore

: Attica, di Giacomo Bevilacqua, Sergio Bonelli Editore Miglior fumetto breve o raccolta : Ho ucciso Adolf Hitler, di Jason, 001 Edizioni

: Ho ucciso Adolf Hitler, di Jason, 001 Edizioni Migliore sceneggiatura : Teresa Radice per Le ragazze del Pillar, Bao Publishing

: Teresa Radice per Le ragazze del Pillar, Bao Publishing Miglior disegno : Vittoria Macioci per Desolation Club, Saldapress

: Vittoria Macioci per Desolation Club, Saldapress Miglior esordiente : Walter Leoni per SS Tata, Dentiblù – Edizioni BD

: Walter Leoni per SS Tata, Dentiblù – Edizioni BD Premio Stefano Beani per la Miglior iniziativa editoriale: Čapek

Quest’ultimo si qualifica come il Premio Lucca Changes, unico riconoscimento in denaro reso possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Lucca: non solo un elogio formale ma un vero e proprio investimento e supporto concreto al lavoro autoriale fumettistico.

Gli intrecci tra le varie anime della cultura pop è una delle caratteristiche chiave di Lucca Comics & Games e per questo assume un ruolo speciale il Joe Dever Award, il premio alla miglior opera crossmediale dedicato all’autore della mitica saga Lupo Solitario e attribuito dallo scrittore Pierdomenico Baccalario, dal giornalista Paolo Cupola e dall’editor e docente di economia Alessandro Stanchi.

E chi se non il più popolare idraulico italiano nel mondo può far scoprire al pubblico nuove passioni attraverso la diffusione su più media? Il premio è stato infatti assegnato a Super Mario Bros e al suo trentacinquesimo anniversario.

Ma lo staff del festival ha voluto anche riconoscere chi si è distinto negli anni nell’ambito del gioco, assegnando un vero e proprio Premio alla carriera che nell’edizione Changes è stato assegnato a Ennio Peres: matematico, insegnante ed enigmista italiano, che ha ideato per sé la definizione di giocologo (e già insignito nel 2005 del Premio personalità ludica allora attribuito da Lucca Comics & Games).

Nonostante la particolarità di questa annata, l’interesse e la partecipazione degli editori del mondo del Gioco sono cresciuti sensibilmente: un segnale importante della vivacità di un settore in continua espansione, che sta ampliando la platea di fan anno dopo anno.

Gioco di Ruolo dell’Anno

Il premio per il miglior Gioco di Ruolo dell’Anno – nato nel 2013 sulla scorta dell’esperienza del Best of Show di Lucca Games – è stato assegnato a Not the end,

Not the End è una produzione italiana del game designer Claudio Pustorino che arriva da Fumble Gdr e che non ha un’ambientazione, lasciando piena libertà alla fantasia di giocatori e master. Il gioco si basa sulla gestione del rischio: i giocatori espongono volontariamente i propri personaggi a situazioni avventate con l’intento di ottenere importanti benefici; tuttavia, le sventure e i guai che ne deriveranno cambieranno per sempre gli eroi, mutandone la personalità e i valori in cui credono. Il titolo di Fumble GDR è stato apprezzato per l’originalità del sistema di gioco, per la sua elegante immediatezza, che lo rende adatto anche per giocatori alle prime armi, e per la sua capacità di costruire – con grande libertà da parte dei partecipanti – storie profonde e intense.

Gioco dell’Anno

Nell’ambito “Games”, lo speciale di Wonderland dedicato ai Lucca Comics & Games Awards si è concluso con l’annuncio del Gioco dell’Anno assegnato a Kill the Unicorns.

In questo titolo francese, creato da Cyril Besnard, Loic Chorvot ed Alain Fondrille, spavaldi e improbabili eroi (bardi, principesse e maghi), devono elaborare ardite trappole per catturare gli unicorni ed eludere la sgradita concorrenza degli avversari. Facendo attenzione, però, al manto delle creature magiche… e a non confondere i maestosi quadrupedi con i simpatici porcellini nascosti nel mazzo. Caratterizzato da una buona qualità dei materiali (compresa la confezione, del tutto inconsueta per un gioco da tavolo), la Giuria ha apprezzato, oltre all’eccellente lavoro di localizzazione, anche la grafica, coloratissima e irriverente, che ben si adatta ad un concept che non premia necessariamente il giocatore più bravo e che, proprio per questo, spinge i concorrenti a cimentarsi più e più volte nell’imprevedibile caccia agli sfuggenti e mitologici equini.

Cosa ne pensate di questi Lucca Comics and Games Awards 2020. Fatecelo sapere con un vostro commento qui sotto.