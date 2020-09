PlayStation Plus Collection: ecco la collection di giochi cult disponibile al lancio su PS5

Nel corso dell’evento Sony che ha portato a rivelare ufficialmente prezzo e data di uscita di PS5, l’azienda giapponese ha svelato PlayStation Plus Collection, quella che sembra essere la sua risposta al Game Pass di Microsoft.

PlayStation Plus Collection è una gamma curata di giochi di PS4 che hanno definito la generazione, titoli che saranno disponibili in download per i membri del PS Plus su PS5. La collezione PlayStation Plus include giochi acclamati dalla critica, tra cui Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e molti altri che trovate nell’elenco dettagliato seguente.

Batman Arkham Knight

Bloodborne

Fallout 4

The Last of Us Remastered

Uncharted 4

Persona 5

God of War

Monster Hunter World

Final Fantasy XV

Days Gone

Until Dawn

Detroit Became Human

Battlefield 1

Infamous Second Son

The Last Guardian

Resident Evil VII

Mortal Kombat X

Siamo di fronte, dunque, a una incredibile collection di vidoegiochi cult che permetterà a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo di Sony di giocare alcuni tra i migliori titoli che hanno fatto la storia della precedente generazione di console.

Data di uscita, prezzo e giochi disponibili al lancio di PlayStation 5

PlayStation 5 uscirà in Europa il 19 novembre

La Digital Edition di PlayStation 5 sarà disponibile al prezzo raccomandato di 399.99 €

€ La PlayStation 5 con il lettore Ultra HD Blu-ray sarà disponibile al prezzo raccomandato di 499.99 €

Giochi di lancio PlayStation 5 dei SIE Worldwide Studios:

Astro’s Playroom (Japan Studio) – pre-installato su PlayStation 5

(Japan Studio) – pre-installato su PlayStation 5 Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – al prezzo consigliato di 79.99€

(Bluepoint Games / Japan Studio) – al prezzo consigliato di 79.99€ Destruction AllStars (Lucid Games / XDEV) – al prezzo consigliato 79.99€

(Lucid Games / XDEV) – al prezzo consigliato 79.99€ Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – al prezzo consigliato di 59.99€

(Insomniac Games) – al prezzo consigliato di 59.99€ Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) – al prezzo consigliato di 79.99€

(Insomniac Games) – al prezzo consigliato di 79.99€ Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – al prezzo consigliato 69.99€

SIE ha anche annunciato il prezzo dei seguenti accessori che verranno lanciati insieme alla console: