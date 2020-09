Dune: House Atreides, il fumetto prequel del film di Denis Villeneuve, si mostra con alcune tavole in anteprima

Dopo aver ammirato il primo trailer ufficiale del film Dune di Denis Villeneuve (comprese alcune scene inedite apparse nel promo canadese), ecco che BOOM! Studios ci regala un’anteprima di Dune: House Atreides #1, l’albo iniziale del fumetto prequel atteso al debutto nel mese di ottobre 2020.

Scritta da Brian Herbert (figlio di Frank Herbert) e Kevin J. Anderson, autori anche del romanzo originale House Atreides, questa storia a fumetti si colloca prima degli eventi narrati nel romanzo “Dune” scritto da Herbert senior nel 1965.

La serie a fumetti, composta da 12 numeri, è disegnata da Dev Pramanik con i colori di Alex Guimarães, con la copertina principale opera di Jae Lee e le variant cover affidate a Dan Mora, Miguel Mercado e altri artisti.

Qui di seguito trovate le prime tavole del fumetto di Dune che ci porterà ancora sul pianeta deserto Arrakis dove Pardot Kynes e alle prese con i segreti del pianeta mentre Shaddam Corrino, il figlio dell’Imperatore Elrood, pianifica un violento colpo di stato. Nel frattempo, il piccolo schiavo di otto anni Duncan Idaho cerca di fuggire dai suoi crudeli padroni e un giovane uomo di nome Leto Atreides inizia un viaggio cruciale per il suo futuro. I destini di questi due personaggi si incroceranno portandoli a scoprire che il loro comune fato è quello di cambiare la storia dell’universo.

New sneak peak at comic book Dune: House Atreides #1! And main cover by Jae Lee revealed!

via @boomstudios #Dune #comicbooks #houseatreides pic.twitter.com/Oqu3ccWQtJ

— Dune Universe (@TheDuneSaga) September 14, 2020