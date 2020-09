Xbox Series X uscirà il 10 novembre e costerà 499,99 euro, ora è ufficiale

Dopo aver confermato in toto le notizie riguardanti Xbox Series S, Microsoft ufficializza anche il prezzo e la data di uscita di Xbox Series X.

Microsoft annuncia ufficialmente la data di uscita e il prezzo di Xbox Series X, svelando anche il giorno in cui partiranno i preordini

La console next gen della casa di Redmond arriverà sugli scaffali il 10 novembre 2020 al prezzo di 499,99 euro, dettagli anticipati con precisione nella giornata di ieri da Windows Ceentral.

Inoltre, Microsoft ha anche annunciato la data di apertura dei preordini della console che sarà prenotabile, insieme alla piccola Series S, a partire da martedì 22 settembre 2020!

Giocando di anticipo sulla rivale Sony che, a quanto pare, arriverà con la sua PS5 circa 10 giorni dopo, Microsoft tenta di far registrare più vendite possibili, contando anche sui vantaggi del servizio Xbox All Access che, con soli 35 euro al mese, permetterà di portarsi a casa una Xbox Series X a rate (quota comprensiva anche dell’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate). Per quanto riguarda la sorella minore, basteranno 25 euro al mese per avere tra le mani Xbox Series S, una console sempre next gen ma pensata per essere l’entry level del nuovo mondo dei videogame.

Ecco un bel tweet… Xbox Series X: 499,99 €

Xbox Series S: 299,99 €

Data di uscita: 10 novembre Pre-order dal 22 settembre 💚 https://t.co/fRJIvx9xUN | #PowerYourDreams pic.twitter.com/t9SPYdVMAZ — XboxItalia (@XboxItalia) September 9, 2020

Caratteristiche tecniche della nuova console

Ecco nel dettaglio, le caratteristiche tecniche dell’attesa console Microsoft:

CPU : 8x Zen 2 Cores at 3.8GHz (3.6GHz with SMT);

: 8x Zen 2 Cores at 3.8GHz (3.6GHz with SMT); GPU : 12 TFLOPs, 52 CUs at 1.825GHz, Custom RDNA 2;

: 12 TFLOPs, 52 CUs at 1.825GHz, Custom RDNA 2; DIE Size : 360.45 mm2;

: 360.45 mm2; Process : TSMC 7nm Enhanced;

: TSMC 7nm Enhanced; Memoria : 16GB GDDR6;

: 16GB GDDR6; Memory Bandwidth : 10GB at 560GB/s, 6GB at 336GB/s;

: 10GB at 560GB/s, 6GB at 336GB/s; Internal Storage : 1TB Custom NVMe SSD;

: 1TB Custom NVMe SSD; IO Throughput : 2.4GB/s (Raw), 4.8GB/s (Compressed);

: 2.4GB/s (Raw), 4.8GB/s (Compressed); Expandable Storage : 1TB Expansion Card;

: 1TB Expansion Card; External Storage : USB 3.2 HDD Support;

: USB 3.2 HDD Support; Optical Drive : 4K UHD Blu-ray Drive;

: 4K UHD Blu-ray Drive; Performance Target: 4K at 60fps – fino a 120fps;

