Il Magico Mondo del Cosplay 2020: il Cosplay Music Video di JustNerd!

Anche quest’anno, in un appuntamento ormai immancabile, la crew di JustNerd era presente al Parco Giardino Sigurtà per realizzare il Cosplay Music Video dedicato al Magico Mondo del Cosplay 2020. Stasera, alle ore 20:00, ci sarà la premiére sul nostro canale youtube, con un video che mostrerà i meravigliosi e simpatici cosplayer incontrati nella giornata di domenica.

Un grande ringraziamento va al Parco Giardino Sigurtà per averci ospitato e agli amici di Think Comics, che con la loro energia hanno animato le due giornate dell’evento. Un grazie anche a tutti voi, che avete contribuito a rendere il Magico Mondo del Cosplay 2020 un ritrovo imperdibile e che siete sempre disponibili per “stare al gioco” con i nostri balli scatenati.

Un’edizione 2020 che tutti aspettavano, sia per la bellezza del paesaggio offerto dal Parco sia per il bisogno della comunità cosplay di un evento a tema dopo il blocchi legati alla situazione Covid-19. In un comunicato ufficiale, il Parco Giardino Sigurtà ha mostrato i dati ed espresso la soddisfazione per l’ennesima buona riuscita dell’evento:

Magico Mondo del Cosplay è uno degli eventi storici che si tengono al Parco Giardino Sigurtà, e la quattordicesima edizione che si è svolta in due giorni (sabato 5 e domenica 6 settembre 2020) ha decretato ancora una volta il successo della manifestazione più importante del calendario eventi del Parco Sigurtà. Circa 3.000 cosplayer e 5.000 visitatori hanno partecipato all’evento, che rappresenta in questo momento uno degli appuntamenti più conosciuti a livello nazionale: i più piccoli hanno potuto così incontrare i propri beniamini, per fantastiche foto ricordo, selfie e autografi, tra gli scorci più incantevoli del Giardino, come il Grande Tappeto Erboso, il Labirinto e i Laghetti Fioriti, e per vivere momenti di puro divertimento.

Anche quest’anno i cosplayer che hanno partecipato al video sono stati tantissimi ed abbiamo cercato di inserirli tutti. Qualcuno, come spesso capita, non sarà presente nel montaggio finale, ma non preoccupatevi: sul nostro canale ufficiale Instagram potrete ritrovarvi. Infatti continueremo a pubblicare clip dell’evento anche nei prossimi giorni, compresi alcuni video mirati che verranno pubblicati sul canale TikTok di JustNerd.

Appuntamento quindi alle 20 su Youtube, per la premiére del Cosplay Music Video del Magico Mondo del Cosplay 2020. E come tutti i film del Marvel Cinematic Universe… rimanete fino alla fine!