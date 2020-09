Rey Mysterio sarà protagonista di una serie animata dedicata al lottatore della WWE

Dopo che svariate produzioni animate hanno accolto versioni cartoonesche dei professionisti del wrestling, questa volta una serie animata sarà completamente dedicata a uno dei protagonisti più iconici della lotta libera: Rey Mysterio.

Nel corso di un panel a sorpresa durante il Cartoon Network Day al Pixelatl Festival 2020, Cartoon Network Latin America ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo con ¡Viva Calavera! per produrre appunto Rey Mysterio, uno show animato il cui protagonista sarà la leggenda della lucha libre, il 41enne lottatore mascherato statunitense di origini messicane al secolo Óscar Gutiérrez.

La serie animata mescolerà realtà e fantasia sconfinando anche nella mitologia e nel soprannaturale, come evidenziato dalla breve descrizione fornita contestualmente all’annuncio:

Rey Mysterio racconterà la storia di uno dei più iconici luchador, una figura ammirata da tutti e protagonista sul ring, ma approfondirà anche un grande segreto: forze inimmaginabili minacciano il nostro mondo e lui ne sarà una parte fondamentale.

Quando il fan numero uno del lottatore scoprirà questo segreto, insieme al suo idolo si immergerà in un mondo in cui l’eccitazione e l’adrenalina del wrestling convivono con il mistero, la mitologia, la storia, la magia e gli esseri soprannaturali.

