Oddworld: Soulstorm avrà anche una versione fisica

Oddworld Inhabitants e Microids hanno siglato un accordo di co-publishing per la versione fisica dell’attesissimo Oddworld: Soulstorm

L’accordo arriva dopo la partnership stretta per portare Oddworld: Stranger’s Wrath, Oddworld: Munch’s Oddysee and Oddworld: New ‘n’ Tasty! suNintendo Switch.

Oddworld Inhabitants and Microids sign a co-publishing deal

for the physical version of the highly anticipated Oddworld: Soulstorm! Oddworld: Soulstorm is a PS5 System, PS4 System timed exclusive. The PC version will launch simultaneously on Epic Games Store. pic.twitter.com/WEZj6NcIIs — Microids (@Microids_off) August 17, 2020

Oddworld: Soulstorm è il seguito di Oddworld: New ‘n’ Tasty (Abe’s Oddysee) e il secondo titolo di una “pentalogia” che racconterà l’evoluzione della storia di Abe, da schiavo a eroe per caso, fino a diventare il simbolo di un cambiamento e scintilla capace di accendere una rivoluzione.

La posta in gioco è davvero grossa, l’azione durissima, e non potrà che diventare sempre più difficile per Abe quando la classe dominante dei ricchi, potenti e corrotti Glukkons si rifiuteranno di accettare qualsiasi cambiamento, per lo meno senza lottare.

Il gioco è è un’esclusiva (a tempo) per PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4), con la versione PC che sarà lanciata in contemporanea su Epic Games Store.

Oddworld Inhabitants è uno sviluppatore e publisher indipendente, fondato dai veterani del settore degli degli effetti speciali e dell’animazione Sherry McKenna e Lorne Lanning. Il premiato team di sceneggiatori e artisti dietro a Oddworld è famoso per le creazioni piene di divertimento, le avventure a sfondo narrativo con ampi riferimenti sia a dilemmi filosofici e una visione sociale importanti nel complesso mondo in cui viviamo, tanto sia alla concezione della condizione umana e i suoi dilemmi.

