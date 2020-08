Ryan Reynolds lancia la sua piattaforma streaming (che però offre solo un film)

Su Mint Mobile +, nuova piattaforma di streaming lanciata da Ryan Reynolds, sarà possibile vedere il super simpatico attore canadese interprete di una commedia romantica, un thriller e un action movie che, in realtà, è sempre lo stesso film, ovvero Foolproof.

Un servizio di streaming con un solo film a catalogo sarebbe la cosa più nonsense del mondo e infatti si tratta dell’ennesima trollata del buon Ryan che, per l’occasione, è il testimonial della campagna pubblicitaria di Mint Mobile, una compagnia telefonica canadese che ha deciso di sfruttare le doti di buontempone di Reynolds.

Every tech company needs a streaming service. So… introducing Mint Mobile +. The world’s most affordable streaming service! pic.twitter.com/lSMzeurKp8

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 12, 2020