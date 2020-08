Arriva Secrets of the Crucible, gioco di ruolo ambientato nel mondo di Keyforge

Per la rassegna “giochi di ruolo che non sapevo esistessero, ma che ora voglio assolutamente”, vi segnaliamo che è disponibile in inglese Secrets of the Crucible, ambientazione per il Genesys Roleplaying System basata sul mondo di gioco di Keyforge.

Ecco quindi un volume ambientativo per giocare di ruolo nel Crogiolo di Keyforge! Decisamente un’ottima notizia per tutti gli appassionati dell’ormai popolarissimo gioco di carte inventato da Richard Garfield.

Al centro dell’universo è sospeso il Crogiolo, un gigantesco mondo artificiale creato dagli enigmatici Architetti e dove vivono innumerevoli esseri e culture. Qui, tecnologie incredibilmente avanzate si mescolano a poteri arcani per creare un’ambientazione diversa dalle altre! Scoprire i segreti di questo misterioso mondo artificiale richiederà tutte le tue abilità, ma le possibili ricompense sono infinite … Esplora questo mondo in Secrets of the Crucible, un nuovo manuale d’ambientazione per il sistema di gioco di ruolo Genesys ambientato nell’universo di KeyForge! Questo manuale di 272 pagine ti consente di intraprendere avventure fantastiche e scoprire le molte meraviglie e i pericoli del Crogiolo. Civiltà perdute, cospirazioni, ambienti bizzarri, mostri mutati e molto altro ti aspettano!

Secrets of the Crucible è un manuale di ambientazione che contiene tutte le informazioni necessarie per creare il proprio personaggio nel mondo di Keyforge, armi e armature, nuove abilità e il sistema per la gestione dell’Æmber. Non solo, il volume contiene anche molte informazioni utili per il Game Master riguardanti la creazione di nuove avventure, consigli per proporre le atmosfere dell’ambientazione di gioco, la gestione dei PNG e molto altro ancora!

Il manuale si basa sul Genesys Roleplaying System, un sistema generico per GdR che utilizza un sistema di dadi narrativi (Narrative Dice System) con l’obiettivo di potersi adattare a qualsiasi setting di gioco.

Secrets of the Crucible, edito dall’americana Fantasy Flight Games (La Leggenda dei Cinque Anelli, Star Wars RPG), è disponibile al momento solo in inglese (così come il manuale base di Genesys), ma chissà che presto o tardi possa arrivare una localizzazione in italiano di entrambi i manuali!