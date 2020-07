Cobra Kai arriverà su Netflix ad agosto

Netflix ha da poco annunciato che le prime due stagioni di Cobra Kai, la serie TV sequel di Karate Kid, saranno disponibili dal mese prossimo sul catalogo del colosso dello streaming.

A partire dal 28 agosto ritroveremo Ralph Macchio e William Zabka nei ruoli che li hanno resi celebri nel mondo del cinema, ovvero quelli di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence, e che hanno decretato il successo di questa webserie prodotta e trasmessa da YouTube.

#CobraKai Seasons 1 & 2 are coming to Netflix on August 28!

Set 30 years after the original, now-successful Daniel LaRusso must face his old foe — down-and-out Johnny Lawrence — who seeks redemption by reopening the infamous Cobra Kai karate dojo pic.twitter.com/qqGkoXTnh1

— See What’s Next (@seewhatsnext) July 21, 2020