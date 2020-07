Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos e Apple vittime di un mega attacco hacker su Twitter

Bill Gates, Joe Biden, Elon Musk, Jeff Bezos, Barack Obama, Kanye West e altri account Twitter VIP, senza contare profili corporate di primo livello come quelli di Apple e Uber, sono stati obiettivo di un massivo attacco hacker che si è consumato nella tarda serata di ieri (le 16 del pomeriggio ora della costa est degli USA).

Si tratta di una delle violazioni della sicurezza più importanti perpetrate attraverso un social media che ha portato alla realizzazione di una maxi truffa bitcoin.

Infatti gli scammer che hanno preso il controllo di questi account Twitter hanno invitato, sfruttando illecitamente le identità delle persone più famose e seguite del web, a effettuare dei versamenti di criptovaluta, dietro la promessa di raddoppiare il “capitale investito”.

Anche se i toni dei cinguettii erano incredibilmente simili a milioni di altre comunicazioni truffaldine che infestano il web, il fatto che apparissero su profili di personalità di prim’ordine, ha sicuramente ingannato migliaia di utenti:

oppure

Gli account Twitter oggetto della truffa contano ognuno milioni di follower e, nell’arco di poche ore, il “raggiro digitale” ha permesso ai suoi autori (o autore) di rubare circa 110.000 dollari in bitcoin.

La natura massiva di questo attacco hacker a vari profili Twitter, cosa che mai si era verificata in precedenza, ha suggerito che chi si è reso responsabile della violazione abbia avuto un ampia libertà di accesso ai controlli più interni del social media..

Sebbene non sia chiaro come siano nati gli attacchi e perché siano andati avanti per ore, alcuni esperti di sicurezza informatica hanno ipotizzato che qualcuno potrebbe aver ottenuto l’accesso ai controlli interni di Twitter che gli hanno permesso di subentrare e pubblicare sugli account presi di mira. infatti la piattaforma social ha dichiarato con un tweet di aver rilevato un “attacco coordinato da parte di persone che hanno preso di mira alcuni dei nostri dipendenti con accesso a sistemi e strumenti interni”.

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020