Radioactive: online il trailer del biopic Amazon su Marie Curie

È approdato in rete poche ore fa il primo trailer di Radioactive, il film che racconterà la storia della fisica e chimica polacca Maria Salomea Skłodowska (conosciuta come Marie Curie), celebre per aver vinto un Premio Nobel per la fisica e uno per la chimica grazie alla scoperta e agli studi sul radio e il polonio. La Curie, interpretata nella serie da Rosamund Pike, è stata anche l’unica donna a vincere due premi Nobel in due campi scientifici diversi (e scusate se è poco).

Ecco la vera storia della due volte Premio Nobel Marie Curie nel trailer di Radioactive, il film in arrivo su Amazon Prime Video domani

Questa è la sinossi ufficiale della pellicola:

Dagli anni 1870 fino all’era moderna, Radioactive è un viaggio attraverso le eredità durature di Marie Curie (Rosamund Pike) – le sue relazioni appassionate, scoperte scientifiche e le conseguenze che seguirono per lei e per il mondo. Dopo aver incontrato il collega scienziato Pierre Curie (Sam Riley), i due si sposano e cambiano per sempre il volto della scienza scoprendo la radioattività. Il genio delle scoperte che cambiano il mondo dei Curie e valgono il Premio Nobel spingono la coppia devota alla ribalta internazionale. Una rappresentazione audace e visionaria degli effetti e delle ricadute del lavoro del Curie e di come questi abbia plasmato i momenti salienti del 20° secolo.

Qui sotto, invece, potete dare uno sguardo al trailer in lingua originale:

Qui sotto, invece, il trailer italiano:

Nel cast del film, diretto da Marjane Satrapi, saranno presenti anche Sam Riley, Anya Taylor-Joy, Aneurin Barnard, Simon Russell Beale, Jonathan Aris, Corey Johnson, Tim Woodward, e Harriet Turnbull.

Radioactive debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 15 luglio.

