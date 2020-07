Le Terrificanti Avventure di Sabrina: la petizione per salvare la serie supera le 80.000 firme

La scorsa settimana, Netflix ha rivelato che la quarta parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, la serie tratta dall’omonimo fumetto ambientato nel mondo di Riverdale, sarebbe stata anche l’ultima. E così, come avviene con qualsiasi show con un fandom abbastanza ampio, in rete è apparsa una petizione per chiedere il rinnovo de Le Terrificanti Avventure di Sabrina per una quinta stagione.

I fan chiedono a gran voce il rinnovo de Le Terrificanti Avventure di Sabrina per una quinta stagione, con una petizione firmata già da 80.000 persone

Le Terrificanti Avventure di Sabrina è uno show estremamente popolare sul servizio di streaming di “Netflix”. L’8 luglio 2020, è stato annunciato che lo show sarebbe finito dopo la sua quarta stagione. Stiamo facendo questa petizione dopo la sua ingiusta cancellazione e chiediamo che venga rinnovato per una quinta stagione. Lo spettacolo è estremamente amato dai fan e speriamo che questa petizione possa riportare la serie in vita.

Questo è quanto si può leggere sulla pagina della petizione lanciata sull’ormai celebre portale di Change.org, e già firmata da oltre 80.000 fan in poche ore.

L’obiettivo è ora fissato a 150000 firme ma, ovviamente, non sappiamo se Netflix ascolterà le richieste dei fan; anche se in passato l’azienda californiana si è sempre dimostrata piuttosto disponibile in tal senso.

Voi cosa ne pensate? Sabrina merita un rinnovo per una quinta stagione? Firmerete anche voi la petizione? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!