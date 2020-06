Beverly Hills Cop 4 e Bad Boys, all’orizzonte c’è un incredibile crossover

Nel mondo del cinema tutto può succedere, l’abbiamo visto più volte. Quindi potrebbe non essere cosi assurda l’ipotesi di vedere Beverly Hills Cop 4 come crossover di Bad Boys. Lo hanno detto i registi di Bad Boys for Life, ora alle prese con il quarto capitolo dedicato al piedipiatti di Beverly Hills.

Da Bad Boys a Beverly Hills Cop: i registi Adil El Abi e Bilall Fallah lanciano l’idea di tenere i due franchise nello stesso universo cinematografico

Beverly Hills Cop 4 è già in produzione e il prossimo anno, se tutto procede come deve, sbarcherà su Netflix.

Il film è attualmente in sviluppo e i creativi dietro alla pellicola stanno lavorando per riportare Eddie Murphy nei panni del poliziotto Axel Foley con, in cabina di regia, Adil El Abi e Bilall Fallah, il duo che ha diretto Bad Boys for Life. I due non registi sono grandi fan dei due franchise e, non nascondendo l’entusiasmo di dirigere Beverly Hills Cop 4, aprono al sogno di un epico crossover con il loro ultimo lavoro.

Alla domanda su quale personaggio vorrebbero vedere assieme a Mike Lowrey e Marcus Burnett entrambi hanno risposto rispondono: “Axel Foley!”

“Axel Foley, ci abbiamo già pensato!” dice Fallah, “e non sembra impossibile come situazione”, considerando che tutto potrebbe rientrare in un ipotetico universo “orchestrato” da Jerry Bruckheimer, che ricordiamo è il produttore di entrambi i franchise.

“C’è uno sceneggiatore che sta lavorando ora allo script del film” dice El Arbi “quindi sì, stiamo aspettando la prima bozza e poi vediamo cosa fare”. Gli sceneggiatori del film, Andrè Nemec e Josh Appelbaum hanno alle spalle film come Mission: Impossible o Ninja Turtles. Se il nuovo Beverly Hills Cop sarà simile all’ultimo capitolo di Bad Boys, possiamo ben sperare nella cosa.

Un assaggio di come potrebbe essere il nuovo film ce lo fornisce il profilo Instagram di Will Smith, dove l’attore, durante le riprese di Bad Boys 3, ha pubblicato una foto assieme ai colleghi Martin Lawrence, Wesley Snipes ed Eddie Murphy.

Se lasciamo da parte questioni di contratti, licenze o accordi tra gli studios, l’idea è interessante e potrebbe funzionare. Chissà però cosa hanno in serbo per noi gli sceneggiatori del film. Tra non molto lo scopriremo!

E voi, cosa ne pensato di questo ipotetico crossover?