Dal prete dinosauro al vampiro canguro? Annunciato Outback Dracula, “sequel spirituale” di VelociPastor

Brendan Steere, regista del tanto folle quanto acclamato The VelociPastor, l’horror con protagonista il prete dinosauro, tornerà a dirigere una nuova insana pellicola dal titolo Outback Dracula.

Si tratta del “sequel spirituale” di VelociPastor, la ridicola storia di un sacerdote che combatte il crimine trasformandosi in dinosauro, e sarà ambientato nell’Australia nel 1880, tra le grandi distese dell’outback, canguri e koala.

Il nuovo film narrerà di un’insegnate lesbica che, con l’aiuto del più grande avventuriero del mondo, parte alla ricerca della sua fidanzata scomparsa e sconfiggere Dracula e il suo esercito di non morti.

Il regista assicura che il film “Avrà lo stesso tono folle e includerà tutti gli elementi di cui ci siamo innamorati in The Velocipastor” e, a differenza di questo, avrà un budget importante che si aggira tra 1,5 e 2 milioni di dollari (The VelociPastor fu girato con 35.000 dollari).

Ovviamente il prete dinosauro non apparirà in Outback Dracula, ma il cast originale e la troupe creativa del primo film, tra cui Gregory James Cohan, Alyssa Kempinski e Fernando Pacheco de Castro, saranno coinvolto, sia in ruoli attoriali che in compiti prettamente creativi, dato che il regista ha sottolineato che il franchise non può prescindere da queste figure:

Queste persone sono alcuni dei miei amici e collaboratori più cari e non porterò questo franchising da nessuna parte senza di loro.

Outback Dracula, quindi, sarà il secondo capitolo della pazza trilogia horror che ha preso vita proprio dopo il successo di The Velocipastor, con Brendan Steere che però non ha voluto rivelare cosa dovremo aspettarci dal terzo capitolo della saga:

In questo momento, le trattative stiamo negoziando la realizzazione di altri due film di questo universo, e le indicazioni sono positive. Di cosa parleremo nella terza parte? Oh, non preoccupatevi, abbiamo già una sceneggiatura, ma prima di tutto dobbiamo realizzare questo film di vampiri LGBTQ+ australiano.

Le riprese di Outback Dracula partiranno in Australia verso la fine del 2020 o all’inizio del 2021.

