D&D Beyond: disponibile la prima avventura ufficiale di League of Legends!

Il mondo di League of Legends incontra Dungeons and Dragons. Impossibile? Niente affatto! Su D&D Beyond, infatti, è stata rilasciata un’ambientazione a tema LoL per Dungeons and Dragons 5E. Il setting è uno dei più apprezzati dai giocatori di League of Legends: Bilgewater!

Su D&D Beyond sbarca Dark Tides of Bilgewater, ambientazione per Dungeons and Dragons 5E. Pronti a salpare le acque dell’universo di League of Legends?

Un crossover che farà sicuramente piacere a molti videogiocatori e appassionati di D&D!

Dark Tides of Bilgewater, disponibile gratuitamente in inglese, comprende 5 capitoli in cui potremo trovare informazioni sulla storia di Bilgewater e tutto ciò di cui abbiamo bisogno per provare la nostra prima avventura nel mondo di League of Legends.

Explore Runeterra as you never have before with an interactive fifth edition adventure! Start your journey in the scoundrel’s paradise of Bilgewater, where everything is for sale and fortune favors the bold. @PlayRuneterra @GooglePlay Explore For Free! – https://t.co/ifl5xlkeGo pic.twitter.com/ZguXZxTd2e — D&D Beyond (@DnDBeyond) June 10, 2020

Nascosta nell’arcipelago delle Isole Fiammablu, Bilgewater è una città portuale unica, abitata da cacciatori di serpenti, bande criminali e contrabbandieri da tutto il mondo conosciuto. Qui le fortune vengono accumulate e le ambizioni vengono infrante in un batter d’occhio. Per coloro in fuga da giustizia, debiti o persecuzioni, è una città per nuovi inizi; a nessuno nei vicoli di Bilgewater interessa del tuo passato. Ciò nonostante, ogni mattina il sorgere del sole rivela incauti viaggiatori che galleggiano nel porto, con la gola tagliata e il borsello vuoto…

In Dark Tides of Bilgewater troveremo una prima parte dedicata in maniera specifica all’ambientazione di Bilgewater (la sua storia, la religione, le fazioni interne alla città e molto altro), seguita da una seconda parte in cui vi sono le regole per creare i propri personaggi e tre nuove sottoclassi giocabili (Path of the Depths per il Barbaro, Renegade per il Guerriero e Wild Card per il Ladro). Il compendio contiene anche un’avventura per personaggi di 3° livello, “Herald of the Harrowing”, completa di bestiario e di oggetti magici specifici che si adattano all’ambientazione di League of Legends.

Dite che possiamo sperare in altri supplementi a tema LoL per Dungeons and Dragons? Fateci sapere la vostra con un commento!