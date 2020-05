Star Wars Project Maverick: l’annuncio potrebbe arrivare la prossima settimana insieme alla presentazione di PS5

Secondo alcuni insider il nuovo gioco di Star Wars, chiamato Project Maveric e prodotto da EA Motive sarà probabilmente annunciato la prossima settimana.

L’occasione prescelta potrebbe essere proprio l’evento di presentazione della PlayStation 5 il prossimo 3 giugno.

Voci tra gli insider affermano che il nuovo gioco di EA Motive, Star Wars Project Maverick, potrebbe essere rivelato la prossima settimana

La notizia è giunta da in insider del mondo di Star Wars e dal caporedattore di Cinelinx, Jordan Maison, tramite un post su Twitter:

Oh hey, maybe you should keep an eye out next week…. #StarWars https://t.co/vKl172SylV — Jordan Maison (@JordanMaison) May 28, 2020

Per coloro che hanno dimenticato, Motive sta attualmente lavorando a un gioco di Star Wars che non è stato ancora completamente rivelato. Oh hey, forse dovreste tenere d’occhio la prossima settimana..

Non è stato confermato che il gioco sarà rivelato durante l’evento di presentazione della PlayStation 5, ma si presume che un titolo così atteso debba essere presentato in occasione di un evento di prima importanza. Di conseguenza sono poche le possibilità che il gioco venga annunciato al di fuori dello show di Sony, ma se così fosse, perché EA Motive non approfitterà dell’EA Play previsto per l’11 giugno?

Un altro indizio è stato rivelato da Jeff Grub, giornalista di Venture Beat e insider del settore che ha parlato di annuncio relativo Mel Gibson all’inizio di giugno. Il collegamento con Star Wars sta nel fatto che l’attore americano, in passato, ha recitato in un film intitolato Maverick, cosa che secondo i fan di Guerre Stellari potrebbe essere il trait d’union tra i due annunci.

Non ci resta che aspettare la prossima settimana per scoprire di più su Star Wars Project Maverick.

Anche voi siete in trepidante attesa del nuovo gioco in arrivo? Fatecelo sapere in un commento!

Fonte: Comicbook