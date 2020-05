Al Bano e i Dinosauri: arriva il videogioco con il cantante che sfida i lucertoloni

Il videogioco si chiama Al Bano vs Dinos ed è l’ultima perla che il web ci ha regalato in risposta alla gaffe paleontologica del cantante di Cellino San Marco che, alcuni giorni fa, aveva affermato che l’umanità avrebbe superato anche la crisi del Coronavirus dato che era stata capace, tra l’altro, di sconfiggere i dinosauri.

Dopo la gaffe di Al Bano sui Dinosauri, arriva il videogioco a tema intitolato Al Bano vs Dinos in cui bisogna distruggere i lucertoloni a colpi di acuti

Il piccolo videogame, che vede appunto Al Bano scontrarsi contro i dinosauri a colpi di acuti, vera arma segreta del cantautore, è stato realizzato dai ragazzi di The_Oluk, Samuele Sciacca e Jeff Sisti, i quali sono riusciti nell’impresa di sfornare questo semplice ma divertente giochino in meno di un giorno.

Il videogame, come prevedibile, è diventato virale soprattutto dopo che il celebre conduttore Alessandro Cattelan si è mostrato in una live Instagram mentre giocava al cellulare proprio ad Al Bano vs Dinos.

Da lì la celebrità del gioco è schizzata alle stelle, cavalcando l’onda di questi meme-game sempre più diffusi in risposta agli avvenimenti più strani che spopolano sul web, come le recenti “incarnazioni” videoludiche di Vincenzo De Luca, il governatore della Regione Campania diventato protagonista di ben due videogame, Laureati Invaders e De Luca Run, entrambi ispirati dalle colorite dichiarazioni di De Luca in merito all’emergenza Coronavirus.

Dunque, se volete anche voi distruggere i dinosauri come Albano, non dovete fare altro che collegarvi a questo indirizzo e giocare, cliccando o tappando a destra e sinistra quando i dinosauri saranno molto vicini a voi.

Se giocherete a questo simpatico videogioco, raccontateci come è andata nei panni di Albano contro i Dinosauri, magari segnalandoci il vostro high score!