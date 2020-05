Captain Tsubasa: Rise of New Champions ha una data d’uscita. Ecco il trailer di annuncio

Bandai Namco Entertainment Europe ha diffuso online il nuovo trailer di Captain Tsubasa: Rise of New Champions che rivela la data di uscita del gioco.

Il titolo debutterà il 27 agosto 2020 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Steam in Giappone, mentre il giorno successivo, il 28 agosto, verrà lanciato in Europa, Nord America e nel sud-est asiatico.

Il gioco sarà la prima versione del franchising per console degli ultimi 10 anni basato sullo spokon manga sul calcio di Yoichi Takahashi che ha ispirato il celebre anime Holly e Benji.

Annunciato da Bandai Namco Entertainment e Shueisha a settembre del 2019, Captain Tsubasa: Rise of New Champions presenterà tre modalità di gioco: Modalità Storia, Modalità Sfida e Modalità Sfida online.

Disponibile nelle versioni Standard, Deluxe, Collector’s, Champions e Legends Edition, Captain Tsubasa: Rise of the New Champions prevede anche un bonus preorder disponibile da oggi fino al 28 settembre 2020 (sugli store digitali e presso i retailer che aderiscono all’iniziativa). Da segnalare che per quanto riguarda la Legends Edition, questa includerà un biliardino a tema.

Proprio nella giornata di domani debutta in fumetteria, libreria e negli store online, il primo cofanetto della Capitan Tsubasa Collection di Edizioni Star Comics, primo gruppo di 21 volumi con alette, da 350 pagine, raccolti in 5 cofanetti che compongono l’intera serie.

Trama

l manga calcistico originale ruota attorno all’undicenne Tsubasa Ōzora, un ragazzo che ama il calcio ed è notato dal suo allenatore Roberto per la sua abilità nel calcio. Il sogno di Tsubasa è quello di giocare i mondiali di calcio e si reca con il suo allenatore in Brasile per allenarsi.

Chi è Yoichi Takahashi e quando è nato Capitan Tsubasa?

Yoichi Takahashi nasce a Tokyo, capitale del Giappone, nel 1960. Grande appassionato di calcio fin da bambino, a questo sport dedica il suo manga più famoso, appunto Capitan Tsubasa uscito nel 1981 e che ha riscosso un gramde successo sia in Giappone che nel resto del mondo, come per esempio in Italia dove è una delle opere più amate, soprattutto grazie al leggendario adattamento anime.

Takahashi ha scritto anche altri manga sportivi incentrati sull’atletica leggera (100 Meter Jumper – 1988), sulla boxe (Chibi) e sul baseball (Ace – 1989).

Fonte: Anime News Network