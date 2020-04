Now You See Me 3: il regista aggiorna sullo stato del film (che non vedremo tanto presto)

Poco più di un mese fa era stato Jesse Eisenberg a parlare di Now You See Me 3, rivelando di non sapere ancora nulla del film a lungo rimandato da Lionsgate. Oggi, invece, è il regista Jon M. Chu a tornare sull’argomento, spiegando che, in effetti, non ne sente parlare da un po’ (troppo) tempo.

Sembra che per vedere Now You See Me 3 al cinema i fan dovranno attendere ancora parecchio tempo (e non a causa del nuovo coronavirus)

In occasione di una recente intervista con ComingSoon, il regista che recentemente ha firmato la serie Apple+ di Home Before Dark, ha rivelato che il terzo capitolo della saga de I Maghi del Crimine sta subendo un forte ritardo a causa di una sceneggiatura che, probabilmente, non convince.

“Prima di fare Crazy Rich Asians, c’era una versione (della sceneggiatura) che andava bene, ma non avremmo riportato tutti indietro fino a quando non sarebbe stata grandiosa. Quindi lasciamo che stia nelle mani di Lionsgate per un secondo, e vediamo cosa succede. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con Jesse, è una delle mie persone preferite al mondo”.

Dopo il successo di Now You See Me nel 2013, abbiamo visto arrivare un sequel, Now You See Me 2, nel 2016. La pellicola ha ottenuto un grande successo, anche con l’assenza dal cast di Isla Fisher (fuori da set all’epoca a causa della gravidanza in corso). Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Michael Caine e Morgan Freeman sono tornati e Daniel Radcliffe e Lizzy Caplan sono saliti a bordo del secondo film per completare il cast. Da allora, i fan si sono chiesti quando avremmo ottenuto un terzo film e, a quanto pare, non sarà tanto presto.

Vi piacerebbe vedere al cinema Now You See Me 3 o, come lo ha ribattezzato Jon M. Chu, Now You 3 Me?