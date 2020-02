Disney Villainous: annunciata la terza espansione

La terza espansione del gioco da tavolo Disney Villainous è in via di pubblicazione. Dopo tutto, una volta provato questo accattivante titolo in cui si possono impersonare alcuni cattivi del mondo Disney, come si fa a non volerne di più?

Arriverà quest’anno, almeno in inglese, la terza espansione del gioco da tavolo Disney Villainous con nuovi simpaticissimi cattivi

Del gioco da tavolo Disney Villainous vi abbiamo già parlato con la nostra spassosa recensione, ma, evidentemente, questo titolo continua a far parlare molto di sé.

Uscito nella seconda parte dell’anno scorso in italiano, ha riscosso un ottimo successo in termini di pubblico. Da parte nostra ci siamo sentiti persino di inserirlo nella nostra classifica dei Migliori Giochi da Tavolo del 2019.

Di questo gioco da tavolo esistono già, in lingua inglese, due espansioni, e da poco ne è stata annunciata la terza. La particolarità interessante di queste espansioni è che si tratta di moduli stand-alone, completamente giocabili anche senza possedere il gioco base.

I nomi delle espansioni, ed i personaggi contenuti, sono i seguenti:

Wicked to the Core : La Regina Malvagia, Ade, Dr Facilier

: La Regina Malvagia, Ade, Dr Facilier Evil Comes Prepared: Scar, Yzma, il Professor Rattigan

Scar, Yzma, il Professor Rattigan Perfectly Wretched: Crudelia de Mon, Madre Gothel e Pietro Gambadilegno

I personaggi così disponibili in tutti i box salgono addirittura a 15! Anche se per ora non si hanno comunicazioni ufficiali da parte di Ravensburger, siamo ragionevolmente convinti che anche le espansioni verranno portate in italiano vista la risposta del pubblico al gioco di Prospero Hall. O almeno, incrociamo le dita!

Quale tra questi cattivi Disney amate di più, o vorreste vedere in una futura espansione? Diteci la vostra in un commento qui sotto!