Il gioco di carte del Signore degli Anelli arriverà su PC e console quest’estate!

Asmodee Digital (Zombicide) ha recentemente rilasciato un comunicato stampa in cui annuncia che The Lord Of The Rings: Adventure Card Game, il gioco di carte del Signore degli Anelli, approderà presto in versione digitale su PC e console.

Ecco tutte le informazioni sulla versione digitale del gioco di carte del Signore degli Anelli, arrivate direttamente da Asmodee Digital

Lord of The Rings: Adventure Card Game arriverà su PC e console quest’estate, più precisamente l’8 agosto. La notizia arriva direttamente dalla casa editrice francese che lo ha a lungo sviluppato.

Il gioco di carte del Signore degli Anelli sarà un gioco d’avventura giocabile sia in modalità solo che cooperando con altri giocatori, le battaglie saranno ovviamente basate sull’utilizzo delle proprie carte.

La nuova fatica di Asmodee digital si preannuncia come un’esperienza narrativa immersiva di tutto rispetto con sfide strategiche che metteranno alla prova duramente i giocatori.

Un avventuroso gioco di carte: i giocatori possono sperimentare l’unico gioco di carte da solista che li mette nei panni di un avventuriero nella Terra di Mezzo. Costruiranno le loro storie nel ricco mondo di Tolkien impegnandosi in battaglie singole o in campagne collaborative con un amico in modalità cooperativa. Una nuova storia nella Terra di Mezzo: i giocatori possono creare e scoprire nuove storie nel mondo raffigurate in J.R.R. I libri di Tolkien. Possono costruire una compagnia di eroi composta da alcuni dei personaggi più iconici e battagliare nei luoghi più famosi della Terza Era della Terra di Mezzo. Un modo unico di offrire nuovi contenuti: i giocatori possono ottenere booster che forniscono sia nuove carte che nuove missioni da solista, forgiando le loro avventure nella Terra di Mezzo. Meccaniche di gioco uniche: i giocatori costruiscono un mazzo di 3 eroi e sfidano se stessi insieme agli amici per completare le missioni e sconfiggere le forze di Sauron. Possono usare i punti volontà per risolvere le missioni e progredire nella loro storia.

Con oltre 150 carte riprodotte, 20 eroi da combinare per comporre la nostra compagnia e 3 campagne già disponibili alla data di lancio che garantiscono un gameplay di oltre 35 ore (ulteriori campagne saranno sicuramente rilasciate dopo il lancio), sembra proprio che il gioco di carte del Signore degli Anelli non potrà che essere un’altro must have per tutti gli appassionati!

Segnatevi quindi la data dell’8 agosto e fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto.