Stadia: scoprite se avete una connessione adatta grazie al test di Google

L’annuncio di ieri dei dettagli e costi di Stadia, la nuova piattaforma di streaming per videogiochi di Google, nonché la contestuale rivelazione dei giochi ‘a catalogo’ ai quali se ne aggiungeranno altri, ha mandato in fibrillazione il mondo videoludico già impaziente di toccare con mano la nuova ‘console’.

Ecco il test di Google che rivela se la vostra connessione a internet è sufficiente per poter utilizzare Stadia

Siccome il servizio in streaming proposto dal colosso di Mountain View farà totale affidamento sulla connessione internet, è già tempo di chiedersi quali siano le effettive richieste di velocità per poter usufruire appieno di questa nuova esperienza, soprattutto per chi, come noi italiani, si deve confrontare con infrastrutture di rete che squalificano la qualità degli accessi alla banda larga.

Google, quindi, ha messo a disposizione degli utenti un test (raggiungibile a questo indirizzo) che rivela se la connessione è sufficiente per poter accedere alla piattaforma di streaming, considerando che servono almeno 10 megabit per giocare alla risoluzione base di 720p.

A ciò va aggiunto che sarà necessario essere delle vere e proprie schegge digitali per usufruire del Full HD o dell’agognato 4K.

Ho provato a effettuare il test e, memore della reputazione di ‘pingatore pazzo’ guadagnata su numerosi server, non mi sorprende che la mia connessione sfiori appena i 3 Mbps tagliandomi fuori dai parametri minimi.

Cosa ne pensate? Fateci sapere il risultato del vostro test Stadia!