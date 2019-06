Carnival Row: Orlando Bloom e Cara Delevigne nel trailer della serie fantasy vittoriana di Amazon

Poco più sotto potete trovare il primo teaser trailer di Carnival Row, una nuova serie fantasy ambientata nell’epoca vittoriana in arrivo su Amazon Prime Video il prossimo 30 agosto.

Si tratta di pochi secondi in cui possiamo dare uno sguardo ai protagonisti della serie: Philo e Vignette.

Eccolo:

Cast, trama e dettagli di Carnival Row, la serie TV fantasy vittoriana di Amazon in arrivo il prossimo 30 agosto su Amazon Prime Video

La prima stagione di Carnival Row sarà composta da un totale di 8 episodi in cui le “creature mitologiche sono emigrate dopo che le loro terre esotiche sono state invase dagli imperi dell’uomo”.

Protagonisti dello show saranno Orlando Bloom (Il Signore degli Anelli) e Cara Delevingne (Suicide Squad), rispettivamente un detective umano, Rycroft Philostrate, e una fata profuga di nome Vignette Stonemoss.

Mentre Rycroft dovrà indagare su una serie di omicidi che stanno mettendo a dura prova la società, sempre più intollerante nei confronti dei “profughi fantasy”, Vignette nasconderà invece un segreto che potrebbe cambiare il mondo del detective.

Produttori esecutivi della serie sono Marc Guggenheim (Arrow, Eli Stone), René Echevarria (Star Trek, Teen Wolf, Castle, Medium), e Jon Amiel (Outsiders).

Nel cast saranno presenti anche David Gyasi (Interstellar) nei panni di Agreus, un fauno misteriosamente ricco che si trasferisce in un quartiere umano benestante sfidando l’ordine sociale; Karla Crome (Under the Dome) nei panni di Tourmaline, una spiritosa poetessa strega devastata dalla guerra; Indira Varma (Game of Thrones) nei panni di Piety Breakspear, la matriarca regale e astuta della potente famiglia che governa la città di The Burgue; e Tamzin Merchant (Salem) nei panni di Imogen Spurnrose, una giovane donna che vede in Agreo un’opportunità per trasformare le sorti della sua famiglia aristocratica.”

Sembra decisamente qualcosa che potrebbe entrare nella lista delle serie da guardare, non trovate? La guarderete? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!