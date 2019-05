Quante persone ha ucciso John Wick nei film? Il numero vi sorprenderà… forse

Il fenomeno John Wick continua a imperversare per i cinema di tutto il mondo, tanto che il convincente esordio di Parabellum al botteghino è sembrato il naturale prologo all’annuncio che rivedremo il killer più letale della storia del cinema protagonista anche di una quarta pellicola che ha già una data d’uscita: il 21 maggio 2021.

Scopriamo, grazie a un video e a una semplice addizione, quante persone ha ucciso John Wick nei tre film della saga

La saga cinematografica che vede Keanu Reeves nei panni di Baba Yaga (l’uomo nero) ha fin da subito appassionato il pubblico per il caratteristico frenetico stile action dei tre capitoli e, soprattutto, dalla spietata efficacia e originalità con la quale il protagonista riesce a far secchi tutti i suoi avversari.

In questi anni, in cui Reeves ha sparso sangue a destra e a manca come se non ci fosse un domani, vi siete mai chiesti quante persone ha ucciso John Wick nei tre film che lo hanno visto protagonista?

La risposta la trovate nel video seguente, in cui vengono conteggiate tutte le vittime di Baba Yaga pellicola dopo pellicola.

L’unica cosa che dovete fare è eseguire una semplice addizione e rendervi conto di quanto ca**o sia micidiale il caro John, il quale promette di incrementare ulteriormente il suo ‘bottino’ con il prossimo capitolo!

Trama, trailer e dettagli di John Wick 3: Parabellum

John Wick (Keanu Reeves) è in fuga per due motivi: una taglia globale da 14 milioni di dollari che pende sulla sua testa, e la violazione di una regola fondamentale dell’hotel The Continental che proibisce gli omicidi all’interno delle sue mura. La vittima era un pezzo grosso e John sarebbe dovuto essere già giustiziato, se non fosse per la magnanimità di Winston, manager dell’Hotel, che gli ha concesso un’ora di tempo prima di essere bandito. La sua iscrizione è stata revocata, è stato bandito da tutti i servizi, i benefit ed è isolato del resto dei membri. John dovrà cercare di restare in vita lottando ed uccidendo mentre fugge da New York.

Tra i membri del cast troveremo, accanto a Keanu Reeves, anche Halle Berry nei panni di Sophia.

Diretto da Chad Stahelski, già regista del Capitolo 2 nonché co-direttore della prima pellicola, il film è basato sullo script di David Kolstad (già sceneggiatore dei capitoli precedenti) e ha debuttato al cinema il 17 maggio 2019.

