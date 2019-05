Annunciata la data d’uscita di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution

Konami Digital Entertainment ha da poco rivelato che Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 20 agosto, notizia che completa l’annuncio di circa due mesi fa.

Konami ha annunciato che Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution uscirà in esclusiva per Nintendo Switch il 20 agosto

Il gioco permetterà ai Duellanti di cimentarsi con oltre 20 anni di storie della serie animata originale attraverso Yu-Gi-Oh! ARC-V e sfidare le nuove generazioni di Duellanti del mondo virtuale di Yu-Gi-Oh! VRAINS.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution will launch on August 20 at SRP $39.99. Exclusive for Nintendo Switch™! And, exclusive to the physical retail version, Duelists will unpack three brand-new Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME (TCG) cards! #YuGiOh pic.twitter.com/0PHPSMr3mx — Konami (@Konami) 21 maggio 2019

Inoltre, da oggi, i Duellanti potranno prenotare le versioni retail e digitale di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution.

La versione fisica conterrà tre nuove card di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI. Si potrà trovare il Mostro Link, Progleone, insieme al Mostro Cyberso Micro Codificatore e la Carta Magia Cynet Codec!

I Duellanti potranno anche visitare il Nintendo eShop per prenotare la versione digitale di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution ed essere pronti a Duellare a partire dal 20 di agosto.

Utilizzando più di 9.000 card, il più grande numero di carte mai incluso in un videogioco di Yu-Gi-Oh! TGC, i Duellanti potranno creare e personalizzare i propri deck per sfidare gli altri giocatori via wireless in locale e online attraverso Nintendo Switch Online.

Yu-Gi-Oh!

La serie di Yu-Gi-Oh! è basata sul manga Yu-Gi-Oh! (ideato da Kazuki Takahashi), che è stato pubblicato in serie sulla rivista Weekly Shonen Jump di SHUEISHA Inc. a partire dal 1996, ed è ora alla sesta generazione della serie animata “Yu-Gi-Oh!” (in onda sui canali affiliati a TV Tokyo).

KONAMI ha rilasciato il primo gioco su console nel 1998 e la serie, compreso il gioco di carte collezionabili, conta ancora numerosissimi appassionati in tutto il mondo. KONAMI continua a sviluppare e distribuire una vasta gamma di contenuti basati su Yu-Gi-Oh! per intrattenere e divertire i propri utenti in ogni parte del mondo.