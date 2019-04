Czech Games lancerà Sanctum, il nuovo gioco da tavolo di Filip Neduk

Czech Games ha annunciato pochi giorni fa con un tweet che a breve verrà lanciato sul mercato Sanctum, il nuovo gioco da tavolo fantasy di Filip Neduk (Adrenalina).

Ecco il post ufficiale della casa editrice ceca:

Welcome to SANCTUM, a new board game for 2-4 players, designed by Filip Neduk and going to be published by CGE in Fall 2019. https://t.co/TaZaPQmobl pic.twitter.com/jkXmtlUfWt — Czech Games Edition (@czechgames) 9 aprile 2019

Sanctum strizza l’occhio agli action gdr per PC in stile Diablo

Già con Adrenalina, edito in italia da Cranio Creation, Filip Neduk aveva professato il suo amore per gli sparatutto in prima persona come di Quake e Doom. Oggi, con Sanctum, l’autore rende un omaggio da tavolo ad un altro classico genere di videogiochi: l’hack-and-slash in stile Diablo.

In questo titolo i giocatori, da 2 a 4 dai 12 anni in su avranno in mano per 60-120 minuti il destino dell’umanità, e dovranno salvare il mondo fantasy in cui saranno proiettati dalla minaccia portata dal Signore dei Demoni. Impersonando una banda di eroi si metteranno in cammino per affrontare orde di cattivi, raccogliendo bottini sempre più potenti, mentre si preparano per una resa dei conti finale con il boss, una bestia cornuta che ricorda non poco il villain del famoso videogioco di Blizzard.

Sanctum è un epico gioco di avventura per 2-4 giocatori ispirato al genere hack n’ slash convertito in un moderno gioco da tavolo. Nei panni di uno degli eroi, ti imbarchi in una missione per liberare la terra da un’invasione demoniaca, combattendo sulla tua strada innumerevoli nemici e preparandoti ad affrontare il Signore dei Demoni stesso. Avventurandosi più a fondo nella terra, sempre più vicino al Signore dei Demoni, gli eroi devono migliorare le loro attrezzature e adattare le loro tattiche di combattimento per affrontare la crescente difficoltà del combattimento. Il meccanismo apparentemente semplice di lancio dei dadi si rivela essere una delicatezza tattica una volta che ti rendi conto che equipaggiarsi correttamente è una parte cruciale per sopravvivere in queste terre ostili …

Dalle notizie rilasciate dalla casa editrice Sanctum uscirà sicuramente nell’autunno 2019, probabilmente ad ottobre.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.