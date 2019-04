In arrivo l’Ombrello di IT che sanguina quando piove!

Arriverà il prossimo mese di giugno, su Merchoid, l’Ombrello di IT che sanguinerà quando lo porterete con voi sotto la pioggia!

Tutto si tingerà di rosso sopra la vostra testa, grazie all’Ombrello di IT che gli appassionati del romanzo di Stephen King dovrebbero avere sempre con sé per non “galleggiare”

A contatto con l’acqua, l’ombrello bianco, realizzato con un particolare tessuto che reagisce ai liquidi, una volta aperto si tingerà infatti di rosso, rivelando degli schizzi di sangue e il volto di Pennywise tratto dalla versione interpretata al cinema da Bill Skarsgard.

Insomma, l’ideale per tutti coloro che non amano mandare i propri figli in giro con degli impermeabili gialli ma sono comunque amanti dell’opera di Stephen King.

In attesa dell’arrivo del secondo capitolo della pellicola di Andy Muschietti, potete preordinare l’ombrello di IT sulla PAGINA UFFICIALE del prodotto, al prezzo di 21,99€, con spese di spedizione gratuite verso l’Italia e diritto di recesso in 100 giorni.

