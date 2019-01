Ecco come sbloccare il finale segreto di Kingdom Hearts 3

Oggi è stato reso fruibile un piccolo aggiornamento per Kingdom Hearts 3, del peso di soli 400MB, che renderà disponibile il fantomatico filmato segreto attraverso la funzione “Teatro”.

Per poter ottenere questo “finale bonus” andranno soddisfatti alcuni requisiti fondamentali, tra cui, ovviamente, quello di completare l’avventura principale e collezionare i cosiddetti “Portafortuna” (in inglese “Lucky Emblem”), simboli a forma di Topolino nascosti in ogni meandro del gioco e ottenibili fotografandoli con il Gummifono.

Di questi Portafortuna, nel gioco, ce ne sono addirittura 90 disseminati in ogni mondo di Kingdom Hearts 3 e, pare, che a difficoltà estrema (almeno secondo quanto dichiarato da Nomura) non servirà collezionarli tutti

Comunque, questi collezionabili sono così distribuiti:

Se avete difficoltà nel trovarli, ci penseranno spesso i vostri compagni a segnalarvi la presenza di Portafortuna vicino a voi, per cui, aguzzate la vista e preparate la fotocamera, il finale segreto di Kingdom Hearts 3 aspetta solo voi!

