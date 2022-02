Games With Gold: ecco i giochi gratis per Xbox di marzo 2022

Rimangono solo oggi e domani per riscattare l’ultimo gioco disponibile dei Games With Gold di febbraio, anche se è già tempo di fregarsi le mani perché da martedì prossimo arriveranno i nuovi giochi gratis per Xbox relativi al mese di marzo 2022.

Stiamo parlando, ovviamente, dei titoli scaricabili liberamente dagli abbonati del servizio Xbox Live Gold e dai possessori del Game Pass.

I titoli Games With Gold di marzo 2022

Ecco, dunque, i videogiochi in arrivo sul catalogo di game streaming della console Microsoft svelati dalle pagine del blog Xbox Wire:

The Flame in the Flood – disponibile dal 1 al 31 marzo 2022 su Xbox One e Xbox Series X|S;

– disponibile dal 1 al 31 marzo 2022 su Xbox One e Xbox Series X|S; Street Power Soccer – disponibile dal 16 marzo al 15 aprile 2022 su Xbox One e Xbox Series X|S;

– disponibile dal 16 marzo al 15 aprile 2022 su Xbox One e Xbox Series X|S; Sacred 2 Fallen Angel – disponibile dal 1 al 15 marzo 2022 su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S;

– disponibile dal 1 al 15 marzo 2022 su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S; SpongeBob’s Truth or Square – disponibile dal 16 al 31 marzo 2022 su Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S.

The Flame in the Flood

Una ragazza e il suo cane viaggiano a piedi e in zattera attraverso gli acquitrini e le paludi di un’America post-sociale dimenticata. Cercare risorse, strumenti artigianali, rimediare ai problemi, sfuggire alla feroce fauna selvatica e, soprattutto, rimanere in vita immersi in una pericolosa natura selvaggia.

Street Power Soccer

Mostrate il vostro stile particolare in questa foolle versione tutta passaggi veloci e azioni rapidissime del calcio di strada. Prova trucchi, modalità di gioco e campi da gioco esagerati e scatena i tuoi superpoteri calcistici. Affronta le leggende della strada o i tuoi amici in un gioco per determinare chi reclamerà la corona del Re della Strada!

Sacred 2 Fallen Angel

Scegliete di intraprendere campagne di Luce o Ombra per aiutare a salvare la terra di Ancaria o contribuire alla crescita del caos. Questo mondo di gioco unisce perfettamente il gameplay in solitario e multiplayer ed è pieno di missioni, personaggi, avventure e combattimenti mortali.

SpongeBob’s Truth or Square

SpongeBob ha perso la formula segreta di Patty. Con il tuo aiuto e l’aiuto di alcuni amici di Bikini Bottom, SpongeBob deve usare la macchina della memoria di Plankton per ripercorrere i momenti più felici della sua vita e trovare la formula.