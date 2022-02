Thermae Romae Novae: trailer e data di uscita dell’anime Netflix

Netflix ha da poco pubblicato il primo trailer ufficiale di Thermae Romae Novae, svelando anche la data di uscita dell’anime tratto dal manga Thermae Romae di Mari Yamazaki.

Inizialmente previsto al debutto lo scorso anno, la produzione ha poi deciso di rinviare l’uscita della serie al 2022.

Trailer e data di uscita di Thermae Romae Novae

Thermae Romae Novae sarà disponibile in tutto il mondo sul catalogo streaming della società di Scotts Valley a partire da lunedì 28 marzo.

join us for more bath-time-travel comedy!

"Thermae Romae Novae" streams worldwide from March 28.

¡Viajamos en el tiempo con esta nueva comedia!

¡Estreno mundial de "Thermae Romae Novae" el 28 de marzo!

Tetsuya Tatamitani (Africa Salaryman) ha diretto l’anime, mentre Yūichirō Momose (Africa Salaryman, So I’m a Spider, So What?) ne ha scritto le sceneggiature. Studio NAZ si è occupato dell’animazione basandosi sui disegni originali del manga, ma sappiamo che ci saranno anche nuove storie scritte dalla Yamazaki.

Con il trailer è anche arrivata la nuova key visual dell’anime che trovate proprio qui di seguito.

Trama del manga

La storia segue le vicende di Lucius, architetto e progettista di terme nella Roma imperiale di Adriano. Un giorno Lucius si ritroverà in un bagno pubblico del Giappone odierno dopo essere stato aspirato da un buco sul fondo di una grossa vasca. Hanno inizio così vari viaggi del curioso architetto, che farà la spola tra passato e presente e tra due mondi diversi, per carpire i segreti del Giappone tecnologico e applicarli alla vita della Roma antica.

Yamazaki ha terminato il suo manga Thermae Romae nel marzo 2013, con il manga che aveva precedentemente ispirato un anime di tre episodi nel 2012 e due film live-action con Hiroshi Abe e Aya Ueto.

Crunchyroll sta attualmente trasmettendo in streaming l’anime con sottotitoli in inglese e doppiaggio in inglese, mentre Star Comics ha pubblicato in Italia il manga (che potete trovare QUI).

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!