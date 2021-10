My Hero Academia: World Heroes’ Mission ha una data di uscita italiana

My Hero Academia: World Heroes’ Mission, il terzo lungometraggio anime basato sul manga di Kōhei Horikoshi ha finalmente una data di uscita italiana.

Nel corso del Romics 2021 Dynit ha infatti annunciato che la pellicola approderà nelle sale cinematografiche italiane in collaborazione con Nexo Digital, dal 18 al 21 novembre 2021.

Dettagli, trama e trailer di My Hero Academia: World Heroes Mission

My Hero Academia The Movie: World Heroes’ Mission, questo il titolo completo del film, narrerà una storia originale che vedrà Deku è ricercato dalle autorità con l’accusa di omicidio di massa, mentre un misterioso incidente rischia di sconvolgere il mondo intero.

Il film, che ha debuttato in Giappone lo scorso 6 agosto, vede Kōhei Horikoshi nel ruolo di supervisore capo e disegnatore dei personaggi originali.

Kenji Nagasaki, già regista della serie anime e dei due precedenti film, è tornato a dirigere questo terzo film, così come lo sceneggiatore Yousuke Kuroda, il character designer Yoshihiko Umakoshi e il compositore Yuki Hayashi.

Un’organizzazione misteriosa dedicata alla distruzione di tutti coloro che posseggono un Quirk si è coordinata per degli attacchi bomba in tutto il mondo. Gli eroi professionisti e quelli in tirocinio scandagliano il mondo per trovare le bombe. Deku, Bakugo e Todoroki incontrano Rody, un ragazzino che vive in una casa mobile situata a Oseon, e infine collaboreranno insieme.



Di cosa parla My Hero Academia?

Il manga di My Hero Academia (Boku no hīrō akademia) è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics.