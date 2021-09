Dua Lipa come l’Incantevole Creamy nel suo nuovo videoclip in stile anime

Dua Lipa, la cantante e compositrice britannica attuale regina e dominatrice delle classifiche pop di tutto il mondo, diventa un personaggio in stile anime ispirato all’Incantevole Creamy nel nuovo videoclip musicale del brano “Levitating”.

Nel video, che possiamo ammirare qui di seguito, troviamo la versione anime dell’artista che riprende design e movenze tipiche del personaggio protagonista del celebre anime Mahō no tenshi Kurīmī Mami (L’angelo della magia Creamy Mami) anni dello Studio Pierrot arrivato in Italia nel 1985 riscuotendo un enorme successo.

Il coloratissimo videoclip in stile anime di Dua Lipa

La clip anime, come già accennato, è il video ufficiale del brano “Levitating” pubblicato dalla Warner Records il 27 marzo 2020 come traccia dell’album Future Nostalgia di Dua Lipa. La canzone è stato rilasciata come singolo l’1 ottobre 2020.

Dietro la realizzazione del particolare e coloratissimo videoclip ci sono i ragazzi di NOSTALOOK, un gruppo di animatori specializzato nella creazione di opere che ricordano gli anime giapponesi retrò. Yu Tsubaki è il direttore creativo del video, Kenta Orisaka è il direttore artistico e sceneggiatore mentre Yuta Ueno è il produttore.

