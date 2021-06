Crudelia 2 si farà, Disney conferma l’arrivo del sequel!

Giornata di grandi notizie per Disney oggi che, dopo aver confermato l’arrivo di un nuovo film di Master and Commander, ha rivelato anche di aver aver già messo in cantiere Crudelia 2, il sequel dell’acclamato film prequel de La Carica dei 101.

In arrivo un sequel di Crudelia

Stando a quanto riportato dal The Hollywood Reporter, lo sceneggiatore Tony McNamara e il regista Craig Gillespie si occuperanno ancora una volta della nuova pellicola; che sembra aver messo d’accordo critica e pubblico con voti molto alti un po’ ovunque, e riuscendo ad ottenere ottimi risultati sia al botteghino che su Disney+ (nonostante tutte le difficoltà incontrate con la chiusura di molte sale cinematografiche nel mondo).

“Siamo molto soddisfatti del successo al botteghino di Crudelia, insieme alla sua forte performance Disney+ Premier Access fino ad oggi”, ha spiegato un portavoce della Disney in una dichiarazione ufficiale. “Il film è stato accolto incredibilmente bene dal pubblico di tutto il mondo, con un punteggio del pubblico del 97% su Rotten Tomatoes oltre agli A in ogni fascia demografica di CinemaScore nel weekend di apertura, classificandolo tra i più popolari delle nostre rivisitazioni live-action. Non vediamo l’ora che il pubblico continui a godere di questo fantastico film.

Crudelia 2 si farà (ovviamente)

Chi ha visto il film sa perfettamente che, pur trovando una sua conclusione, il finale dello stesso lascia aperte le porte ad un sequel in cui, ovviamente, ci aspettiamo di ritrovare Emma Stone nei panni di Cruella de Vil insieme ai “suoi scagnozzi”, interpretati da Joel Fry (Jasper) e Paul Walter Hauser (Horace).

Fino ad oggi, il film ha raccolto 48.5 milioni di dollari al box-office globale e, secondo alcuni esperti, ne avrebbe incassati altri 20 milioni su Disney+. Una cifra molto lontana dai fasti dei botteghini pre-pandemia (e comunque ancora lontana dall’essere una cifra definitiva), ma sufficente per convincere Disney a mettere in cantiere un sequel di Crudelia.

