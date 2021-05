Stranger Things 4 si mostra con un nuovo inquietante teaser

Netflix ha rilasciato il teaser di Stranger Things 4, l’attesissima quarta stagione dell’acclamata serie TV creata dai fratelli Duffer.

Il video, visibile qui di seguito, ci mostra una sequenza di flashback antecedente alla prima stagione dello show in cui ritroviamo sia il dottor Martin Brenner (interpretato da Matthew Modine), sia Undici e gli altri bambini “ospiti” dei laboratori di Hawkins.

Quando esce Stranger Things 4?

Al momento non si conosce la data di uscita di Stranger Things 4, le cui riprese si stanno ancora svolgendo a causa di alcuni ritardi dovuti alla pandemia Covid-19.

Tuttavia, alla luce di quanto avvenuto nelle stagioni precedenti, speriamo vivamente che i nuovi episodi possano debuttare prime della fine dell’anno.

Trama di Stranger Things 4

Intanto, negli Stati Uniti, segreti sepolti da tempo iniziano a salire in superficie, collegando ogni cosa… La quarta stagione sarà la più grande e la più terrificante fino ad ora, non vediamo l’ora che tutti possano vederla. Nel frattempo, pregate per il nostro Americano.

Sinossi e dettagli della serie TV

Ambientata nella cittadina di Hawkins in Indiana, Stranger Things è una dichiarazione d’amore per i classici degli anni ’80 che hanno entusiasmato un’intera generazione. La serie racconta la storia di un ragazzino che scompare nel nulla. I suoi amici, la famiglia e la polizia locale si mettono alla ricerca di indizi, ma vengono presto coinvolti in una trama misteriosa, con esperimenti governativi top secret, terrificanti poteri soprannaturali, una ragazzina molto particolare e una pericolosa porta che collega il nostro mondo a un regno potente ma sinistro. Le amicizie dei protagonisti saranno messe alla prova e le loro vite cambieranno mentre ciò che scopriranno trasformerà Hawkins e forse il mondo, per sempre.

Dalla sua uscita nel 2016, il fenomeno globale Stranger Things ha ottenuto oltre 65 premi e 175 nomination alle più importanti manifestazioni e festival, tra cui gli Emmy Awards, Golden Globes, Grammy Awards, SAG Awards, DGA Awards, PGA Awards, WGA Awards, BAFTA, Peabody Award, AFI Awards, People’s Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards e molti altri. La serie candidata tre volte agli Emmy Awards come miglior serie tv drammatica è uno dei titoli Netflix più visti. La sola stagione 3 è stata vista nei primi quattro giorni dal debutto in 40,7 milioni di case, più di qualsiasi altro film o serie Netflix in quel periodo, e in 64 milioni nelle prime quattro settimane.

Stranger Things è creata dai fratelli Duffer e prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment. I fratelli Duffer sono anche i produttori televisivi della serie, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, e a Iain Paterson.