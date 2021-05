Georgetown: ecco il trailer del primo film diretto da Christoph Waltz

Il debutto alla regia di Christoph Waltz avverrà con Georgetown, il thriller poliziesco prodotto da Paramount, che uscirà il 14 maggio e si mostra con il primo trailer ufficiale.

Assieme a lui nel ruolo di protagonisti ci saranno Vanessa Redgrave e Annette Bening, rispettivamente nel ruolo di sua moglie Elsa e la figlia Amanda.

Christoph Waltz e il suo debutto alla regia con Georgetown

La Paramount ha rilasciato il primo trailer del suo prossimo film Georgetown, diretto e interpretato da Christoph Waltz.

Assieme al trailer è stata rilasciata la sinossi ufficiale del film, la cui trama è ispirata ad un fatto di cronaca apparso qualche anno fa sul New York Times dedicato al misterioso omicidio della ricca Viola Herms Dratt:

In questa emozionante crime story piena di colpi di scena e intrighi politici, Christoph Waltz interpreta Ulrich Mott, un eccentrico quanto ambizioso uomo che sembra avere potere su tutte le persone attorno a lui a Washington DC. Quando sua moglie Elsa, ricca e molto più anziana di lui, viene trovata morta nella loro casa, la figlia Amanda sospetta che Ulrich potrebbe non essere quello che sembra, mentre le indagini della polizia iniziano a scoprire un inganno più grande di quanto chiunque abbia mai immaginato.

Scritto dal drammaturgo David Auburn e basato sull’articolo del New York Times “The Worst Marriage in Georgetown” di Franklin Foer, il film è stato girato nel 2017 e presentato in anteprima al Tribeca Film Festival del 2019. Prima di apparire in The French Dispatch e No Time to Die, Christoph Waltz arriverà nei cinema con questo suo debutto alla regia, che sarà rilasciato negli Stati Uniti il 14 maggio.

Fonte