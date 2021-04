LEGO annuncia il set di R2-D2, il più simpatico droide di Star Wars

R2-D2, il più simpatico, irriverente e amato droide della saga Star Wars è il protagonista del nuovo set LEGO 75308.

L’annuncio è arrivato oggi pomeriggio direttamente da LEGO, con l’azienda danese che torna così nella galassia lontana lontana e, in occasione del 50° anniversario di Lucasfilm, ripropone il droide bianco e blu in questa nuova versione.

Sono 2314 i pezzi presenti nel nuovo set LEGO R2-D2 che, rispetto a quello precedente (LEGO Star Wars #10225), presenta superfici molto più “levigate”, nuovi elementi arrotondati e nuove funzioni.

La gamba centrale di R2-D2 è retrattile, in modo tale che il droide possa essere “posato” sia in configurazione di riposo che in quella di movimento. La testa ruota a 360 gradi e sono presenti tutta una serie di sportelli apribili che mostrano diversi scomparti, tra cui uno che custodisce la spada laser di Luke Skywalker.

Il set Lego Star Wars R2-D2 sarà disponibile sul sito ufficiale Lego e nei Lego Store in tutto il mondo a partire dal prossimo 1 maggio 2021 al prezzo di 199,99 euro. Dall’1 luglio 2021, poi, sarà possibile trovarlo anche nei migliori negozi di giocattoli.

Qui di seguito il trailer di presentazione e la descrizione ufficiale del set fornita da LEGO con tutte le caratteristiche.

Rivivi i momenti più indimenticabili di Star Wars mentre realizzi la replica fedele del personaggio del droide R2-D2 LEGO. Questo fantastico modello, in uscita a maggio 2021, è ricco di dettagli autentici, tra cui la gamba centrale retrattile, la testa girevole, gli sportelli anteriori apribili ed estensibili, il periscopio che può essere estratto e ruotato e la spada laser di Luke Skywalker nascosta in uno scomparto della testa.

Costruisci ed esponi

Questo fantastico set di costruzione viene fornito con un supporto costruibile, una targhetta informativa, il personaggio LEGO del droide R2-D2 e uno speciale mattoncino LEGO creato in occasione del 50° anniversario di Lucasfilm, per ottenere un magnifico modello da esporre sia a casa che in ufficio.

Un regalo speciale

Questo splendido set, incluso in una collezione di kit di costruzione LEGO Star Wars per adulti, è una straordinaria idea regalo per te, per i fan di Star Wars e per i costruttori LEGO più esperti