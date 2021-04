Stellaris: la nuova espansione Nemesis è disponibile

Paradox Interactive ha annunciato che Nemesis, la nuova espansione di Stellaris, è già disponibile per i giocatori PC di tutto il mondo.

Arriva dunque quello che lo studio svedese definisce come il più potente DLC della storia del popolare gioco di strategia sci-fi, espansione che offre ai giocatori la possibilità di salvare la galassia.

Ecco Nemesis, la nuova espansione di Stellaris

Con Nemesis, i giocatori plasmano il destino di una galassia piena di incertezze e tumulti.

Sia che si tratti di scegliere di abbracciare la giustizia e la pace nei panni di un Custode Galattico (e mantenere i poteri dopo la fine del mandato; per garantire la “stabilità” della galassia) o di optare per la distruzione finale scatenando la crisi finale del gioco con la nuova opzione Menace, in Nemesis , i giocatori di Stellaris avranno a loro disposizione gli strumenti più potenti nella storia del gioco.

Dove e come ottenere Nemesis

Potete ottenere la nuova espansione di Stellaris acquistandola su:

I giocatori potranno scegliere di conquistare il potere attraverso sotterfugi e inganni o di eliminare tutto ciò che si frappone sul loro cammino attraverso la pura forza tirannica. Ecco tutte le nuove funzionalità del gioco:

Abbraccia la crisi finale: Diventa il fuoco che si diffonde nella galassia, minacciando la sua stessa esistenza. Man mano che un impero diventa sempre più minaccioso, i giocatori sbloccheranno potenti bonus per porre fine a un disperato stallo galattico alle loro condizioni. Se il resto della galassia non riesce a fermarlo in tempo, i giocatori possono liberare energia sufficiente per porre fine a tutta l’esistenza!

Custode Galattico: Dimostra all’universo che sei l’ultima e unica speranza della galassia e la Comunità Galattica ti dichiarerà l’onnipotente Custode di emergenza. Usa queste straordinarie abilità per salvare la galassia dall’orlo della distruzione e ripristina l’ordine. Quando la crisi viene sconfitta, i giocatori possono scegliere di rinunciare ai propri poteri…o di mantenerli e formare un nuovo Impero Galattico.

Spionaggio: Bugie e inganni faranno sparire i nemici mentre impari i loro segreti più profondi. Ricorda alla galassia che la conoscenza è potere utilizzando i nuovissimi strumenti di spionaggio per spiare i nemici (o gli amici). Invia i tuoi Delegati per guidare operazioni segrete e di controspionaggio dietro i confini nemici.

Man mano che i livelli di infiltrazione aumentano, i giocatori sbloccheranno nuove operazioni, come Sabotage Starbase, Acquire Assets o Steal Tech. Metti gli alleati in competizione attraverso l’uso di campagne diffamatorie e istigando incidenti diplomatici. Gioca bene le tue carte: ciò che i nemici non sanno li ferirà.

Nuovo set di navi: Nemesis include nuove navi ispirate ad alcuni degli imperi più imponenti della fantascienza. Sia che i giocatori stiano assumendo il controllo della galassia o che la stiano cancellando, i giocatori potranno conquistare il potere con esse.

Maggiori informazioni su Stellaris (che nel frattempo è diventato anche un gioco da tavolo) sono disponibili sul sito ufficiale del gioco.