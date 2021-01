dV Giochi acquisisce Ghenos Games

Grande novità nel mondo dei giochi da tavolo con l’annuncio che vede daVinci Editrice S.r.l., la casa editrice dei titoli a marchio dV Giochi, stipulare un accordo preliminare per l’acquisizione di Ghenos S.r.l. e del marchio Ghenos Games.

Questa operazione sinergica è volta a rafforzare il presidio nel mercato dei giochi da tavolo, attraverso un ampliamento dell’offerta, un’estensione della rete commerciale e una fusione dei team di lavoro. L’acquisizione mira a costituire un polo di riferimento per tutti i player del mercato dei giochi da tavolo.

dV Giochi e Ghenos Games si uniscono a formare una grande realtà italiana nel mondo dei giochi da tavolo di livello internazionale

Il brand Ghenos Games continuerà a essere orientato al segmento “per esperti”, con titoli originali che andranno ad affiancare quelli localizzati e in distribuzione. Al contempo dV Giochi continuerà a costituire un caposaldo nell’ambito dei giochi da tavolo per famiglie e per giocatori occasionali.

Si tratta di un’acquisizione le cui modalità permetteranno di continuare a godere delle peculiarità e delle eccellenze di due storiche realtà del mondo dei giochi da tavolo, accordo che consentirà ai due brand di confrontarsi a pieno titolo con analoghi competitor a livello mondiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da dV Giochi (@dv.giochi)

Roberto Corbelli, CEO di dV Giochi, ha così commentato l’accordo:

L’acquisizione di Ghenos Games è il risultato di un intenso anno di lavoro a un progetto condiviso. Grazie all’impegno di tutto il team coinvolto, oggi siamo un’unica realtà, più forte e strutturata di prima, con l’intento di tracciare un ambizioso e condiviso percorso di crescita. Diamo pertanto un caloroso benvenuto ai nostri nuovi colleghi.

Anche Alfredo Genovese di Ghenos, ha sottolineato l’importanza di aver realizzato un vero punto di riferimento per il mercato dei giochi da tavolo:

L’offerta di far parte del gruppo dV Giochi per costruire insieme un grande polo editoriale italiano nel mercato dei giochi ci ha assolutamente convinto. Vi contribuiremo con la nostra storia, il nostro stile e le nostre capacità. Ritengo che Ghenos e dV Giochi si completino perfettamente come due pezzi di un puzzle: il primo orientato a importazioni e al target “geek”, l’altro a esportazioni e alle famiglie. Siamo anche molto simili nei comportamenti, nei pensieri e nella Vision. Nasce un’impresa con grande potenziale, fatta di persone con doti spiccate.

Chi è dV Giochi?

dV Giochi è il più longevo editore italiano nel settore specializzato dei giochi da tavolo. Grazie all’ampia rete di partner internazionali e alla distribuzione capillare dei suoi titoli in tutto il mondo, l’editore perugino si è affermato in Italia e all’estero. La missione di dV Giochi è rendere i giochi da tavolo il passatempo numero uno per tutti.

Chi è Ghenos Games?

Ghenos Games è un editore e distributore di giochi in scatola con sede a Milano, che intende unire grande professionalità e competenza con divertimento e cultura. La filiera del settore riconosce in Ghenos uno dei più importanti player italiani del canale specializzato, in cui opera da oltre 15 anni con serietà e dedizione.

Come JustNerd mandiamo un immenso in bocca al lupo alle due aziende e a tutti i loro dipendenti e collaboratori, con l’augurio di complimentarci in prima persona non appena si potrà nuovamente partecipare a fiere ed eventi aperti al pubblico e, ovviamente, sedersi tutti insieme a giocare.

Voi cosa ne pensate di questo accordo tra dV Giochi e Ghenos Games? Fatecelo sapere con un vostro commento qui sotto.