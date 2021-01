Jedi Fallen Order: John Wick diventa protagonista del gioco grazie a una Mod

Il lavoro dei modder non si ferma mai e, a quanto pare, Jedi Fallen Order è una grande fonte di ispirazione, da la possibilità di modificare elementi e personaggi all’interno del gioco. Stavolta tocca a Keanu Reeves con il suo John Wick prendere il posto del protagonista Cal, pronto a sconfiggere l’Impero e gli Inquisitori… con una matita laser.

John Wick diventa un Jedi nel nuovo Mod per Fallen Order, il videogame di Respawn Entertainment uscito lo scorso anno

Forse non troppo soddisfatto nell’aver conquistato Night City, Keanu Reeves è ora intenzionato a entrare nell’universo di Star Wars grazie a una nuova mod per Jedi: Fallen Order. Il gioco di successo di EA uscito un anno fa, oltre a riscuotere molti consensi dal pubblico è diventato anche uno dei giochi più moddati degli ultimi tempi. Ulteriore prova che i creatori di Titanfall e Apex Legends hanno realizzato qualcosa di buono e di longevo, che ha spinto i giocatori a creare nuovi contenuti per il loro gioco.

Di recente EA si è impegnata molto nel sviluppare nuovi videogame dedicati a Star Wars, essendo l’unico proprietario del marchio. Battlefront II è stato molto apprezzato sia per partite in singolo che per l’incredibile multiplayer. Squadrons, nonostante fosse un titolo di nicchia, ha trovato il suo pubblico e sono pochi quelli che non hanno apprezzato Jedi: Fallen Order.

Ora, sebbene Disney non abbia chiesto direttamente a Reeves di apparire in un loro progetto a tema Star Wars, il gamer XOGAMERMARK69 ha deciso di provare ad inserire l’attore in Jedi: Fallen Order. Ritroviamo così il temibile John Wick all’interno dell’universo di Star Wars, pronto ad affrontare l’Impero e a vendicare la morte del suo cane in Jedi Fallen Order.

Sin dal rilascio del gioco, i modder sono stati molto impegnati nel creare nuovi contenuti per Jedi: Fallen Order. Le modifiche sono molte e vanno dalla possibilità di avere tutti i potenziamenti a nuovi colori per le spade laser. C’è addirittura un mod che sostituisce Cal con Din Djarin, il Mandaloriano della serie Disney+.

Sia che si tratti di viaggiare per una galassia lontana, di entrare in un mondo virtuale o di combattere le più potenti gang, Keanu Reeves c’è ed è pronto ad usare tutta la sua Forza.

