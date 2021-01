Rosso di sera e Nechronica: i GdR giapponesi arrivano in Italia!

Nel mondo dei giochi di ruolo sta per arrivare una ventata di novità made in Japan. Infatti, XV Games a Narrattiva hanno annunciato che stanno unendo le forze per portare in Italia due GdR giapponesi: Rosso di sera e Nechronica.

Si tratta di due giochi di ruolo narrativi particolari e molto diversi tra loro.

Rosso di sera è un gioco di ruolo non violento, ambientato nel paesaggio bucolico giapponese, che si concentra sulle relazioni non conflittuali tra i personaggi. Tutti i giocatori vestono i panni di Henge, animali senzienti che possono mutare la propria forma mescolandosi tra la popolazione umana. Non vivrete epici combattimenti, ma preparatevi a giocare tra i tranquilli campi di risaie, templi shintoisti e ad affrontare i problemi e le gioie della vita quotidiana degli abitanti.

A differenza di Rosso di sera, Nechronica ci porta in un mondo in cui la morte è ovunque: in quest’ambientazione la negromanzia è una scienza ed è possibile creare dei costrutti animati dotati di non-vita. Se non possiamo ricordarci di chi o cosa siamo, a cosa ci aggrappiamo per continuare a non-vivere? Si tratta di un GdR dalle tinte cupe che si basa sul conflitto e il cui combattimento entusiasmerà fan di manga come Discommunication, Gunslinger girl e Made in Abyss.

Ma quando potremo avere tra le mani questi GdR giapponesi? XV Games a Narrattiva hanno dichiarato che, a parte rallentamenti o modifiche dovute alla situazione COVID, i due giochi di ruolo dovrebbero uscire per Lucca Comics and Games 2021. Tra l’altro Nechronica e Rosso di sera verranno tradotti direttamente dal giapponese, quindi si tratta anche di una bella sfida editoriale (che, conoscendo XV Games e Narrattiva, siamo sicuri andrà benissimo!).

