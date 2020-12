L’Attacco dei Giganti: i migliori regali per gli appassionati della serie

È Natale anche sull’isola di Paradis e a Marley, e quindi c’è necessità di regali a tema per tutti i fan de L’Attacco dei Giganti, il manga e il relativo anime nati dalla fantasia di Hajime Isayama.

Il franchise di Attack on Titan, che proprio in questi giorni sta conoscendo l’esordio della quarta e ultima stagione dell’anime, è riuscito a conquistare milioni e milioni di appassionati che, nel corso degli anni, hanno dimostrato attaccamento all’opera di Isayama facendo crescere un florido merchandising legato ai Titani e ai protagonisti dell’opera come Eren, Mikasa, Levi, Armin e molti altri.

Ecco i migliori regali a tema Attacco dei Giganti che faranno la felicità di tutti gli appassionati del manga / anime creato da Hajime Isayama

Da aggiungere alla lista dei regali nerd di Natale, quindi, non possiamo non prendere in considerazione tutte le migliori strenne da donare ai fan dell’Attacco dei Giganti o da regalarsi per dimostrare l’attaccamento a questo manga anime tra i più significativi degli ultimi anni.

Vinili colonna sonora

Per i puristi della musica ecco gli imperdibili vinili con le colonne sonore delle prime stagioni de L’Attacco dei Giganti che potete trovare a QUESTO INDIRIZZO.

Cofanetto LP Colonna Sonora

Se oltre alla ricerca della fedeltà del suono, c’è anche la voglia di collezionare qualcosa di unico, QUI è disponibile il cofanetto in edizione limitata dei vinili della colonna sonore dell’anime.

Mantello Armata Ricognitiva

Ogni vero fan de L’Attacco dei Giganti dovrebbe indossare il mantello impermeabile con cappuccio e con le mitiche ali dell’Armata Ricognitiva, un indumento davvero epico in vendita QUI che può essere utilizzato anche dagli appassionati di cosplay.

Costume cosplay Eren

A proposito di cosplay, QUI su Merchoid trovate il costume di Eren completo davvero di tutto, anche della riproduzione del Dispositivo di Manovra Tridimensionale.

Zaino in tela dell’Armata Ricognitiva

Per tutti i fan di Attacco dei Giganti, QUI è disponibile lo zaino di lino con logo dell’Armata Ricognitiva. Il materiale é di lino resistente. É composto da uno scompartimento principale con cerniera e uno aggiuntivo per documenti o per laptop nella parte anteriore. Dietro alla patta col logo si trova un altro scompartimento. Due cinghie con bottone ai lati permettono di regolare la profondità dello zaino.

Borsa a tracolla

Se, invece dello zaino, preferite una comoda borsa a tracolla da usare pe la scuola o per trasportare il portatile, allora a QUESTA PAGINA trovate proprio quello che fa per voi.

Gioco da tavolo Attack on Titan

Quando si sta insieme non c’è niente di meglio che una bella partita a un gioco da tavolo e anche L’Attacco dei Giganti non poteva non avere il suo boardgame ufficiale che trovate a QUESTO INDIRIZZO.

Portachiavi, spille, ciondoli e collane

A volte basta un piccolo oggetto per rimarcare la passione verso un’anime e a QUESTA PAGINA è possibile trovare un cofanetto che contiene spille, portachiavi, ciondoli e collane ispirati a L’Attacco dei Giganti.

Sciarpa Levi / Mikasa

Che sia bianca o rossa, la sciarpa contraddistingue gli Ackermann e rappresenta un accessorio che i fan dei due personaggi non possono certo farsi scappare e che possono trovare QUI.

Figure Eren

Per i collezionisti più tradizionalisti ecco la figure di Eren Jaeger, il protagonista dell’anime, una riproduzione con ben 14 punti di articolazioni per realizzare pose dinamiche che è disponibile QUI.

Blu-ray serie anime

Dopo aver conquistato milioni di lettori in tutto il mondo, L’Attacco dei Giganti è diventato un vero successo grazie all’anime le cui prime tre stagioni sono disponibile in altrettanti Blu-ray che trovate segendo questi link: