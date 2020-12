Bethesda: la guida ai gadget di Natale a tema Doom, Fallout, Skyrim e Wolfentsein

È periodo di doni e per gli appassionati di videogame questo è il periodo per togliersi qualche sfizio con regali e gadget di Natale a tema videogiochi come quelli proposti da Bethesda e legati ai titoli più importanti e conosciuti della software house.

Scopriamo i gadget di Natale consigliati da Bethesda per tutti i fan e gli appassionati di Doom, Fallout, Skyrim e Wolfentsein

Se la nostra guida ai regali nerd di Natale vi ha permesso di accontentare amici e parenti, in questa, probabilmente, potreste trovare qualcosa che fa al caso vostro con oggetti e gadget legati a franchise come Doom, Fallout, Skyrim e Wolfentsein.

Qualcosa per un serio collezionista di DOOM

DOOM Helmet Collector’s Bundle (CASCO DOOM CLASSIC – PACCHETTO DA COLLEZIONE)

€ 139,99 disponibile sul sito Bethesda

Il primo portale UAC per l’inferno si aprì nel 1993. I demoni sciamarono nei labirintici corridoi di Phobos, luna di Marte. E i giocatori hanno abbattuto imp, pinky e baroni per la prima volta. Due decenni dopo, la musica, il level design, i deathmatch multigiocatore, i mod e le altre innovazioni di DOOM hanno ancora un posto speciale nel cuore dei giocatori. Rivivi i gloriosi inizi dell’eroe distruttore dell’inferno con questa speciale serie di oggetti da collezione.

Questo set è limitato a 20.000 pezzi nel mondo. Nelle tue mani potrai avere:

CASCO DOOM CLASSIC INDOSSABILE

SPILLETTA FLOPPY DISC DI DOOM

COPERTINA DI DOOM CLASSIC

Qualcosa per combattere la sete…

Fallout Replica ‘Nuka Cola Mini Bottles’ Series 2 Blind Box (FALLOUT – CONFEZIONE SORPRESA REPLICA “MINIBOTTIGLIE NUKA-COLA” SERIE 2)

Series 2 Blind Box € 9.99 disponibile sul sito Bethesda

Esplorare la Zona Contaminata fa venire sete! Per fortuna, la Nuka-Cola ha tanti gusti. Inaugura la tua collezione con 5 diverse minibottiglie Nuka-Cola (tra cui Nuka Cherry, Nuka Mix, Nuka Orange, Nuka Grape e Nuka Quartz). Ne trovi una a sorpresa in ogni confezione. La bottiglia è alta circa 10,5 cm ed è fatta di plastica. Prodotta da Development Plus Inc.

Qualcosa per i fans di Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim statua di ‘Alduin’ McFarlane

€ 39.99 disponibile sul sito Bethesda

Alduin, il famoso drago conosciuto come “il divoratore del mondo” è ora disponibile in una action figure deluxe in scala, prodotta da McFarlane Toys. La statua rappresenta Alduin in volo con una gigantesca apertura alare di circa 38cm (14.9″ inches) montata su una base decorativa.

Qualcosa per il tuo guardaroba

DOOM T-Shirt ‘Classic Logo’ (DOOM – MAGLIETTA “LOGO CLASSICO”)

€ 19.99 disponibile sul sito Bethesda

Sono pochi i loghi di videogiochi noti quanto quello di DOOM, lo sparatutto in prima persona per antonomasia, precursore di un intero filone di giochi. Stampa serigrafica di alta qualità, 100% cotone irrestringibile (il tessuto mantiene la forma anche dopo diversi lavaggi). Prodotta da Gaya Entertainment.

qualcosa per il collezionista che apprezza il carino e il mortale insieme…

DOOM Figure ‘DOOM Marine’ 9” w/ Sound (DOOM – ACTION FIGURE “DOOM GUY” 23 CM CON SUONI)

€ 39.99 disponibile sul sito Bethesda

Precedentemente noto per essere un oggetto collezionabile del gioco, questo adorabile DOOM Marine di 23 cm ha preso vita ed è fornito di braccia mobili, proprio come il suo alter ego virtuale. Premendo il suo petto, potrai sentire l’inizio del famoso tema di E1M1! Prodotta da Gamingheads.

qualcosa per tenere lo stipendio al sicuro dai demoni…

DOOM Wallet ‘Logo’ (DOOM – PORTAFOGLIO “LOGO”)

€ 9.99 disponibile sul sito Bethesda

Il portafoglio Logo di DOOM è un prodotto di qualità superiore realizzato in finta pelle nera e presenta un divisorio per scontrini, uno scomparto separato per le monete, otto fessure per tessere e uno scomparto con finestra. Prodotto da Gaya Entertainment.

Zombies + DOOM = Zombie DOOM Slayer

DOOM Statue ‘Zombie DOOM Slayer’ (DOOM – STATUETTA “DOOM SLAYER ZOMBIE”)

€ 79.99 disponibile sul sito Bethesda

Quando sei entrato nello Slayers Club di DOOM, hai avuto accesso all’esclusiva skin Zombie per il DOOM Slayer. Ora puoi evolverti sul tema aggiungendo la statua Zombie del DOOM Slayer alla tua collezione grazie a questa opera di resina artificiale alta circa 20 centimetri! Il DOOM Slayer è stato rimodellato e dipinto a mano con maestria per riprodurre la controparte del gioco, ed è limitato a 2.000 unità in tutto il mondo! Disponibile solo nei negozi Bethesda. L’immagine è relativa alla pre-produzione e il prodotto finale è soggetto a modifiche.

Qualcosa per I fan di Wolfesntein

Wolfenstein 2 Snapback ‘Terror Billy’ (WOLFENSTEIN 2 – CAPPELLINO “TERROR-BILLY”)

€ 24.99 disponibile sul sito Bethesda

La giacca di BJ Blazkowicz di “Wolfenstein 2 – The New Colossus” è diventata un classico. Ecco la tua occasione di lasciare il segno anche con il cappellino realizzato nello stesso stile bicolore della giacca e con una toppa ricamata sul davanti. 100% cotone, taglia regolabile. Prodotto da Gaya Entertainment.

gadget di Natale Bethesda per la casa

Skyrim WoodArts ‘Aereal’ 3D Print (SKYRIM – STAMPA 3D “SANGUE DI DRAGO” WOODARTS)

€ 58.48 disponibile sul sito Bethesda

I guerrieri più esperti di Tamriel abitano, o meglio abitavano, a Skyrim. Sfortunatamente, l’epoca dei Sangue di Drago è da tempo finita, ma c’è un bagliore di speranza all’orizzonte. Questa elegante decorazione in legno mostra il Dovahkiin giocabile del famoso GDR “The Elder Scrolls: Skyrim”.

Un piccolo… ma incavolato pomodoro

DOOM Eternal statua ‘Mini Cacodemon’

€ 29.99 disponibile sul sito Bethesda

Il terrificante vegetale infernale è tornato! Ma questa volta non c’è pericolo, perché stiamo parlando di un Doom Eternal In-Game Collectible, che è entrato nel nostro mondo attraverso il portale dimensionale. Che tipo di mostri saremmo se vi privassimo di queste deliziosi e dettagliati oggetti. Ma state attenti, alcuni non riescono nemmeno ad arrivare qui!

La statuetta è in poliresina, alta circa 7.6cm e si abbina perfettamente alle altre statue della serie.

Edizione Limitata a 800 pezzi, quindi il motto di Doom è indicato anche in questo caso: Siate veloci, o rimanete a mani vuote.