Terminator sta per tornare in un gioco di ruolo

Con Terminator: Destino Oscuro sembra essersi conclusa la saga cinematografica iniziata nel 1984, ma resta ancora molto nel mondo da esplorare nel mondo dei Connors, degli androidi venuti dal futuro e di Skynet. Grazie a Nightfall Games, presto potremo farlo anche attraverso un gioco di ruolo ambientato nel mondo fantascientifico di Terminator.

La casa editrice Nightfall Games sta sviluppando un gioco di ruolo ambientato nell’universo di Terminator. Una prima occhiata già a Dicembre?

L’annuncio del progetto è piuttosto recente: la casa editrice scozzese ne ha infatti parlato ufficialmente per la prima volta volta lo scorso 20 ottobre.

Ancora non si conoscono le date ufficiale della pubblicazione del nuovo gioco di ruolo di Terminator (a meno che un T-800 venuto dal futuro non vi abbia fatto visita direttamente a casa con una soffiata). Ma non vediamo l’ora di poter dare una prima occhiata alla quickstart guide in prossima uscita.

Infatti possiamo già dirvi che, come è stato dichiarato da Nightfall Games su Facebook, una prima guida introduttiva al gioco, con regole base, artwork e uno scenario giocabile, arriverà in download gratuito già a Dicembre.

Terminator GDR utilizzerà il sistema di gioco S5S. Si tratta di un sistema che prevede sei d10 a giocatore (uno per il successo e cinque per le abilità), creato da Nightfall Games per garantire “un’esperienza più fluida e dinamica di gioco” al tavolo.

Per adesso non ci resta che dirvi “hasta la vista, baby!”.