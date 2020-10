Queste Oscure Materie 2 si mostra nel nuovo, emozionante, trailer

A distanza di un mese esatto dal suo debutto su HBO (come rivelato pochi giorni fa, in Italia arriverà il 21 dicembre prossimo), Queste Oscure Materie 2, la seconda stagione della serie tratta dai romanzi fantasy di Philip Pullman, è tornata a mostrarsi in un nuovo, epico, trailer.

Potete dare uno sguardo al trailer di Queste Oscure Materie 2, che sembra mostrare una serie tutta su un altro livello rispetto alla prima stagione, direttamente qui sotto:

Il cast

Nel cast della seconda stagione troveremo ad attenderci Dafne Keen nei panni di Lyra, Ruth Wilson nei panni di Mrs. Coulter, Lin-Manuel Miranda sarà Lee Scoresby, James McAvoy vestirà i panni di Lord Asriel, Clarke Peters quelli del Maestro del Jordan College mentre ad Andrew Scott è stato affidato il ruolo di un nuovo personaggio.

La trama di Queste Oscure Materie 2

Di seguito potete trovare la trama alla base della seconda stagione della serie:

“Lord Asriel (James McAvoy) ha aperto un ponte verso un nuovo mondo e, sconvolta dalla morte della sua migliore amica, Lyra segue Asriel nell’ignoto. In una strana e misteriosa città abbandonata incontra Will (Amir Wilson), un ragazzo del nostro mondo che scappa da un passato travagliato. Lyra e Will scoprono che i loro destini sono legati alla riunificazione di Will con suo padre, ma capiscono anche che il loro percorso sarà costantemente ostacolato quando una guerra inizia a scatenarsi attorno a loro. Nel frattempo, la signora Coulter (Ruth Wilson) cerca Lyra, determinata a portarla a casa con ogni mezzo necessario.”

Cosa ne pensate? Guarderete anche questa seconda stagione di Queste Oscure Materie? Fatecelo sapere tramite un commento qui sotto!

Fonte: YT