Rumiko Takahashi Special Pack: a ottobre arrivano le limited edition della principessa dei manga

Il 14 ottobre, in contemporanea con l’uscita del primo volume di Mao e della raccolta di storie brevi A cena con la strega, sarà disponibile, in due differenti versioni, il Rumiko Takahashi Special Pack che raccoglie i due albi della famosa mangaka di Niigata.

Edizioni Star Comics annuncia l’arrivo di due differenti limited edition del Rumiko Takahashi Special Pack dedicato alla principessa dei manga

L’atteso arrivo in Italia delle due nuove opere della principessa del manga Rumiko Takahashi, nonché l’imminente Lucca Changes 2020, porteranno con sé quindi questa doppia sorpresa, che sicuramente renderà felici tutti coloro che seguono con tanta passione la Sensei.

La prima versione, disponibile SOLO IN FUMETTERIA e a tiratura limitata, conterrà un esclusivissimo mini shikishi realizzato dall’autrice appositamente per i fan italiani.

La seconda, a tiratura limitatissima, realizzata in esclusiva per Lucca Changes 2020, sarà acquistabile SOLO sullo shop Amazon ufficiale della kermesse toscana e comprenderà due cartoline realizzate appositamente per l’occasione.

RUMIKO TAKAHASHI SPECIAL PACK – Rumiko Takahashi

Formato 14,5×21, Brossurato, 400 pagine a colori e in b/n,

Prezzo: 11,50 euro

Data di uscita: 14/10/2020 in fumetteria e su Amazon

EXPRESS 244 – MAO n. 1 – Rumiko Takahashi (compreso nello special pack)

Formato 11,5×17,5, Brossurato, 192 pagine a colori e in b/n,

Prezzo: 4,50 euro

Data di uscita: 14/10/2020 in fumetteria, libreria e store online

Quando aveva sette anni, Nanoka Kiba è miracolosamente sopravvissuta a un incidente stradale. Ormai iscritta in terza media, un giorno si trova a passare sul luogo dell’accaduto e, di punto in bianco, finisce catapultata nell’era Taisho! Insieme a Mao, un onmyoji incontrato sul posto, comincia quindi a indagare per svelare il mistero che la circonda…

Inizia così questo manga horror ambientato a cavallo tra il Giappone del passato e i giorni nostri, che racconta le avventure di due protagonisti legati dal destino e costretti a fronteggiare un’oscura sorte!

MUST 109 – A CENA CON LA STREGA – Rumiko Takahashi (compreso nello special pack)

Formato 14,5×21, Brossurato, 208 pagine a colori e in b/n,

Prezzo: 7,00 euro

Data di uscita: 14/10/2020 in fumetteria, libreria e store online

Bellissime donne che in apparenza non ingrassano, medicinali miracolosi che fanno tornare giovani, rapporti coniugali non sempre idilliaci e tanto altro ancora… Episodi sconvenienti e personaggi atipici affollano la nuovissima raccolta di storie brevi della principessa del manga Rumiko Takahashi, che questa volta ci parla del sopraggiungere della vecchiaia, dei diversi modi di affrontare il distacco dal lavoro, del mutare delle relazioni affettive e delle aspettative per il futuro, con l’umorismo e l’eleganza che da sempre la contraddistinguono. Assolutamente da non perdere!

Chi è Rumiko Takahashi?

Rumiko Takahashi è una mangaka giapponese, nata a Nigata il 10 Ottobre 1957.

Probabilmente la più celebre autrice della scena manga contemporanea, ha al suo attivo una lunga serie di successi, tutti pubblicati da Edizioni Star Comics, a cominciare da Lamù (1978) e proseguendo con Maison Ikkoku (1980), Ranma ½ (1987), Inuyasha (1996) e Rinne (2009), fino ad arrivare a Mao, iniziato nel 2019.