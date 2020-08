Get Duked! Quattro ragazzi sono braccati nelle Highlands scozzesi, nel trailer del film Amazon

Amazon Studios ha pubblicato un fantastico trailer vietato ai minori della nuova commedia dark action intitolata Get Duked! La storia è incentrata su quattro ragazzi adolescenti, per lo più piccoli delinquenti in viaggio per un campeggio formativo, che finiscono per essere cacciati nelle highlands scozzesi da un gruppo di anziani che vogliono ucciderli.

Un campeggi formativo si trasforma in una divertente lotta per la sopravvivenza, nel primo trailer del film Amazon Get Duked!

Ecco la sinossi ufficiale della pellicola che sembra essere davvero spassosa:

Dean, Duncan e DJ Beatroot sono amici adolescenti di Glasgow che intraprendono un viaggio in campeggio per la formazione della persona – basato su un reale percorso formativo – noto come Duke of Edinburgh Award, dove fare scorte, lavorare di squadra e orientarsi nelle colline scozzesi sono all’ordine del giorno. Ansiosi di liberarsi dal superfisore e fumare erba nelle Highlands scozzesi, il trio si ritrova in coppia con Ian, un compagno di campeggio deciso a giocare secondo le regole. Dopo aver deviato in un remoto terreno agricolo lontano dai confini urbani, i ragazzi si ritrovano inseguiti da una forza oscura, decisa ad eliminare il loro futuro.

Il film è stato scritto e diretto da Ninian Doff, ed è descritto come “una satira anarchica di politica generazionale, contadini amanti dell’hip-hop e escrementi di coniglio allucinogeni che contrappone i giovani di domani allo status quo di ieri“; e dobbiamo ammettere che è una delle migliori descrizioni lette negli ultimi anni.

Il cast comprende Samuel Bottomley, Rian Gordon, Lewis Gribben, Viraj Juneja, Kate Dickie, Kevin Guthrie, Jonathan Aris, Georgia Glen, Alice Lowe e Brian Pettifer, con James Cosmo ed Eddie Izzard.

Get Duked! uscirà su Amazon Prime Video il 28 agosto.

Godetevi il trailer: